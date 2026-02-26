Ράλι ανάκαμψης με το Bitcoin στο +4% – Ποια altcoins ξεχωρίζουν

Μετά την πτώση σε νέο τοπικό χαμηλό στα 62.500 δολάρια, το Bitcoin αντέδρασε δυναμικά, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο άνω των 8.000 δολαρίων και φτάνοντας έως τις 70.000 δολάρια, όπου όμως συνάντησε άμεσα ισχυρές πιέσεις πώλησης.

Την περασμένη εβδομάδα, η απόρριψη στο επίπεδο των 70.000 δολαρίων οδήγησε το Bitcoin σε διαδοχικές απώλειες, με την τιμή να υποχωρεί έως τις 65.600 δολάρια την Πέμπτη (19/2). Αν και αντέδρασε θετικά και κινήθηκε προς τις 69.000 δολάρια μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μέτωπο των δασμών — με αφορμή αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και επακόλουθες ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ — ανέκοψαν την ανοδική πορεία.

Με το άνοιγμα των παραδοσιακών αγορών futures, η μεταβλητότητα εντάθηκε. Το Bitcoin κατρακύλησε μέσα σε λίγο περισσότερο από μία ώρα στα 64.400 δολάρια, για να ανακάμψει προσωρινά στις 66.400. Ωστόσο, η αντίδραση αυτή αποδείχθηκε παροδική, καθώς ακολούθησε νέα βουτιά που έφερε την τιμή σε χαμηλό τριών εβδομάδων, στα 62.500 δολάρια.

Σε αυτό το σημείο οι αγοραστές ανέλαβαν αποφασιστικά δράση, αποτρέποντας περαιτέρω πτώση και πυροδοτώντας ισχυρό ράλι που οδήγησε το BTC ξανά στα 70.000 δολάρια — επίπεδο που είχε να δει πάνω από μία εβδομάδα. Παρά τη νέα απόρριψη και τη διόρθωση περίπου 2.000 δολαρίων που ακολούθησε, το bitcoin παραμένει αυξημένο κατά 4,5% σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίησή του έχει επιστρέψει στα 1,36 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins διατηρείται λίγο πάνω από το 56%.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν και τα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα. Το Ethereum ξεπέρασε ξανά τα 2.000 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 8%, ενώ το XRP επανήλθε πάνω από τα 1,40 δολάρια με κέρδη 5,5%. Παρόμοια άνοδο κατέγραψαν τα Solana, BNB και άλλα μεγάλα altcoins.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ενισχυθεί κατά 120 δισ. δολάρια από το πρόσφατο χαμηλό, αγγίζοντας πλέον τα 2,425 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2), με το Bitcoin να καταγράφει άνοδο 4,30% και να διαπραγματεύεται στα 68.267,48 δολάρια, διατηρώντας τη δυναμική της πρόσφατης ανάκαμψης.

Το Ethereum ακολουθεί με ακόμη ισχυρότερη επίδοση, σημειώνοντας ράλι 6,93% και φτάνοντας τα 2.060,78 δολάρια, ενώ το XRP ενισχύεται κατά 3,97% και διαμορφώνεται στα 1,44 δολάρια.

Ανοδικά κινείται και το Solana, με κέρδη 4,18% στα 86,91 δολάρια. Το Bitcoin Cash βρίσκεται επίσης σε τροχιά ανόδου, προσθέτοντας 2,84% και φτάνοντας τα 501,68 δολάρια. Το HYPER καταγράφει άνοδο 5,14% στα 28,59 δολάρια, ενώ το BNB ενισχύεται κατά 3,10% στα 623,86 δολάρια.

Στα υπόλοιπα μεγάλα ψηφιακά νομίσματα, το Monero (XMR) σημειώνει οριακή άνοδο 1,01% στα 342,55 δολάρια, το Litecoin κερδίζει 4,83% στα 55,89 δολάρια, ενώ το Polkadot ξεχωρίζει με εντυπωσιακό άλμα 14,42% στα 1,58 δολάρια. Την ίδια στιγμή, το TRUMP κινείται επίσης θετικά, καταγράφοντας κέρδη 1,61% και διαπραγματευόμενο στα 3,50 δολάρια.

Η συνολική εικόνα της αγοράς παραπέμπει σε διευρυμένη ανοδική κίνηση, με τα περισσότερα μεγάλα crypto να καταγράφουν αξιόλογα κέρδη.