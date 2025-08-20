Μεικτές τάσεις στις ευρωαγορές μετά τα στοιχεία πληθωρισμού

Οι ευρωαγορές έκλεισαν με μεικτές τάσεις την Τετάρτη (20/8), μετά την ανακοίνωση των στοιχείων πληθωρισμού για την περιοχή από την Eurostat.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,23% και διαμορφώθηκε στις 559,10 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,60% στις 24.277,10 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 1,08% στις 9.288,14 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε ήπια πτώση 0,08% και διαμορφώθηκε στις 7.973,03 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει απώλειες 0,10% και βρίσκεται στις 42.935,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX διολίσθησε κατά 0,06% στις 15.295,10 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 0,29% και έκλεισε στις 7.986,11 μονάδες.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη ήταν 2% τον Ιούλιο, αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιούνιο και χαμηλότερος από το 2,6% του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Eurostat.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 3,8% τον Ιούλιο, από 3,6% τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,1% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με μείωση 0,2% ένα χρόνο νωρίτερα. Συμπεριλαμβανομένων των δαπανών στέγασης, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 4,2% τον Ιούλιο, από 4,1% τον Ιούνιο.

Στη Γερμανία, οι τιμές παραγωγού για τα βιομηχανικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 1,5% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 0,1%. Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία απέδωσε την ετήσια μείωση των τιμών παραγωγού στις χαμηλότερες τιμές ενέργειας.

Στον τομέα των εταιρικών ειδήσεων, η Novo Nordisk ανακοίνωσε παγκόσμιο πάγωμα προσλήψεων σε όλες τις αγορές και τα τμήματα, με εξαίρεση τις θέσεις κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τέλος, οι μετοχές της Convatec αυξήθηκαν κατά 5,6% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μετά την ανακοίνωση ότι θα ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας έως 300 εκατομμυρίων δολαρίων.