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Καλοκαιρινό «πανηγύρι» στη Wall Street μετά την προαναγγελία Πάουελ για μείωση επιτοκίων – Ρεκόρ ο Dow
Χρηματιστήρια
23:18 - 22 Αυγ 2025

Καλοκαιρινό «πανηγύρι» στη Wall Street μετά την προαναγγελία Πάουελ για μείωση επιτοκίων – Ρεκόρ ο Dow

Reporter.gr Newsroom
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Με καλοκαιρινό… πανηγύρι έμοιαζε το κλίμα στη συνεδρίαση της Wall Street την Παρασκευή (22/8), καθώς οι βασικοί δείκτες σημείωσαν ηχηρά κέρδη, ωθούμενοι από τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, που άφησαν να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ξεκινήσει η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τον επόμενο μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινήθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά με αύξηση 1,89% στις 45.631,74 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,51% στις 6.466,48 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε ράλι 1,88% στις 21.496,54 μονάδες.

Οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών εκτοξεύτηκαν μετά τις δηλώσεις Πάουελ. Η Nvidia ενισχύθηκε κατά 1,3%, ενώ οι Meta, Alphabet και Amazon κατέγραψαν άνοδο άνω του 2% η καθεμία. Η μετοχή της Tesla σημείωσε άλμα περίπου 5%.

Σε μια μάλλον ήπιων τόνων ομιλία στο ετήσιο συνέδριο της Fed στο Jackson Hole του Γουαϊόμινγκ, ο Πάουελ ανέφερε ότι «οι βασικές εκτιμήσεις και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων ενδέχεται να δικαιολογούν την προσαρμογή της πολιτικής μας». Πρόσθεσε ότι «η ισορροπία των κινδύνων φαίνεται να αλλάζει» μεταξύ των δύο βασικών στόχων της Fed: της πλήρους απασχόλησης και της σταθερότητας των τιμών. Αναφέρθηκε επίσης σε «σαρωτικές αλλαγές» στις φορολογικές, εμπορικές και μεταναστευτικές πολιτικές.

Οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες τον Σεπτέμβριο εκτινάχθηκαν περίπου στο 91% μετά την ομιλία, από περίπου 75% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

«Ο πήχης είναι πλέον εξαιρετικά υψηλός για να διατηρήσει η Fed τα επιτόκια αμετάβλητα σε λιγότερο από ένα μήνα», δήλωσε ο Κρις Ζακαρέλι, επικεφαλής επενδύσεων στη Northlight Asset Management. «Δεν προκαλεί έκπληξη που οι αγορές αντέδρασαν με ενθουσιασμό· τόσο οι επενδυτές σε μετοχές όσο και σε ομόλογα θα είναι ικανοποιημένοι αν οι τιμές κλείσουν σήμερα στα τρέχοντα επίπεδα.»

Η απόδοση της Παρασκευής ήρθε σε αντίθεση με την πιο απαισιόδοξη εικόνα της εβδομάδας. Οι βασικοί δείκτες είχαν εισέλθει στη συνεδρίαση με απώλειες σε εβδομαδιαία βάση, λόγω πιέσεων στις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών. Το ράλι βοήθησε τους επενδυτές να ανακτήσουν το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών τους.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI κινήθηκε ανοδικά κατά 0,46% στα 63,81 δολάρια το βαρέλι και το Brent ενισχύθηκε κατά 0,25% στα 67,84 δολάρια το βαρέλι. Ο χρυσός σημείωσε ράλι 1,03% στα 3.416,62 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 23:34
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