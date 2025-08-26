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Συγκρατημένες απώλειες στη Wall Street εν μέσω αμφισβήτησης της Fed από τον Τραμπ
Χρηματιστήρια
16:55 - 26 Αυγ 2025

Συγκρατημένες απώλειες στη Wall Street εν μέσω αμφισβήτησης της Fed από τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street κινούνται ελαφρώς πτωτικά την Τρίτη (26/8), καθώς η Wall Street δεν φαίνεται να επηρεάζει από την απομάκρυνση της Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και επικεντρώθηκε στα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia, του κολοσσού των ημιαγωγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,05% στις 45.258,93 μονάδες, ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,03% στις 6.437,88 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,12% στις 21.420,39 μονάδες.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν μετά την κίνηση του Τραμπ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες μειώθηκαν, καθώς οι επενδυτές προέβλεψαν μια πιο απότομη καμπύλη αποδόσεων, πιθανά χαμηλότερα επιτόκια βραχυπρόθεσμα, αλλά υψηλότερα μακροπρόθεσμα, αν η Fed μειώσει την προσήλωσή της στον έλεγχο του πληθωρισμού λόγω πολιτικοποίησης. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ, που μετρά την ισοτιμία του δολαρίου έναντι καλαθιού σημαντικών νομισμάτων, σημείωσε πτώση 0,3%.

Η πρωτοφανής κίνηση του Τραμπ, επιδιώκοντας την παραίτηση της Κουκ, αυξάνει τις πιέσεις που ασκεί ο πρόεδρος στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed μόνο «για σοβαρό λόγο». Είναι, λοιπόν, πιθανό το ζήτημα να προσβληθεί δικαστικά.

Αυτή τη στιγμή, η Fed διαθέτει έξι μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο, με μία θέση κενή μετά την πρόσφατη παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ. Αν η Κουκ απομακρυνθεί, τα μέλη θα μειωθούν σε πέντε, με την πλειοψηφία να παραμένει σε μη διορισμένα από τον Τραμπ πρόσωπα. Ωστόσο, εάν ο Στίβεν Μίραν εγκριθεί για να καλύψει τη θέση της Κούγκλερ και η απομάκρυνση της Κουκ προχωρήσει, τότε ο Τραμπ θα έχει πλειοψηφία 4-3.

Αν ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αποχωρήσει οικειοθελώς μετά τη λήξη της θητείας του τον Μάιο, ο πρόεδρος θα αποκτήσει και πέμπτη ψήφο.

Παρόλα αυτά, οι επενδυτές ήδη δείχνουν αισιόδοξοι για το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, όπως υπαινίχθηκε ο Πάουελ την προηγούμενη εβδομάδα στο Τζάκσον Χολ, στο Γουαϊόμινγκ. Παράλληλα, περιμένουν με ανυπομονησία τα αποτελέσματα της Nvidia την Τετάρτη (27/8), που ενδέχεται να ενισχύσουν τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στον τεχνολογικό κλάδο, μετά τη πρόσφατη πτώση τους.

«Βραχυπρόθεσμα, οι αγορές πιθανόν να ξεπεράσουν γρήγορα την είδηση για την Κουκ (υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιχειρηθεί και η απομάκρυνση του Πάουελ), στρέφοντας ξανά την προσοχή τους στη Nvidia, τον δείκτη τιμών καταναλωτή PCE και τα στοιχεία για την απασχόληση. Ωστόσο, η ανεξαρτησία της Fed υπονομεύεται, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Άνταμ Κρισαφούλι, ιδρυτής της Vital Knowledge.

Αρνητικά επηρέασε επίσης το κλίμα η δήλωση του Τραμπ τη Δευτέρα (25/8), σύμφωνα με την οποία σκοπεύει να επιβάλει «ουσιαστικούς» νέους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ προς χώρες που δεν καταργούν τους ψηφιακούς φόρους.

Ωστόσο, η αισιοδοξία των επενδυτών ενισχύθηκε από τα καλύτερα του αναμενόμενου στοιχεία για τις διαρκείς αγαθές παραγγελίες, ενώ οι μετοχές της Nvidia συνέχισαν να κινούνται ανοδικά την Τρίτη, εν όψει της ανακοίνωσής του οικονομικού της κύκλου την Τετάρτη (27/8).

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