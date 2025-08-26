Πλεύρης: Προανήγγειλε ελέγχους σε οργανώσεις με «ατζέντα ανοιχτών συνόρων» – Η θέση των ΜΚΟ

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλιμακώνεται ολοένα και περισσότερο. Ο κ. Πλεύρης, με την ανοχή αλλά και τη στήριξη ορισμένων κυβερνητικών στελεχών, επαναλαμβάνει σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του ότι θα διενεργηθούν έλεγχοι στις ΜΚΟ, αφήνοντας να εννοηθεί πως όσες δεν συμμορφώνονται με την κυβερνητική πολιτική ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις.

Αναλυτικότερα, στα πλαίσια τηλεοπτικής του παρουσίας στο ΟPEN την Τρίτη (26/8) ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν δύο τύποι ελέγχου για τις οργανώσεις που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, επιδιώκουν πολιτική ανοιχτών συνόρων: «Ο πρώτος είναι διαχειριστικός. Τα χρήματα που δίνει το υπουργείο θα ελέγχονται πιο στοχευμένα, πέρα από τους τακτικούς ελέγχους. Το βασικό, όμως, είναι ότι οι ΜΚΟ δεν μπορούν να χαράσσουν πολιτική, αυτή είναι ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία έχει στόχο τη μείωση των ροών και την αύξηση των επιστροφών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός εξήγησε ότι αν μια ΜΚΟ επιδιώκει να επιβάλει πολιτική "ανοιχτών συνόρων" ή συνεργάζεται με δίκτυα διακίνησης μεταναστών στο όνομα της ελεύθερης μετακίνησης, θα τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο.

«Δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε τις ΜΚΟ – υπάρχουν πολλές που είναι βασικοί μας συνεργάτες. Όμως, κάποιες πρέπει να δικαιολογήσουν με διαφάνεια πού πηγαίνουν τα χρήματα που λαμβάνουν, χρήματα του Έλληνα και του Ευρωπαίου φορολογούμενου», πρόσθεσε.

Ο κ. Πλεύρης αναρωτήθηκε, επίσης, γιατί συγκεκριμένες ΜΚΟ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούν τόσο έντονα στην πρόθεση της κυβέρνησης για διαχειριστικούς ελέγχους.

Να σημειωθεί ότι σε προηγούμενή του παρέμβαση ο επικεφαλής του Υπουργείου Μετανάστευσης είχε απειλήσει με κυρώσεις όσους δεν ευθυγραμμίζονται με τις κυβερνητικές πολιτικές.

Μόνιμος μοχλός πίεσης για τις ΜΚΟ είναι η αποβολή τους από το μητρώο που είχε συσταθεί από το Υπουργείο πριν κάποια χρόνια, για λόγους διαφάνειας. Η εγγραφή στο μητρώο δεν είναι μεν απαραίτητη για τη λειτουργία των οργανώσεων, αποτελεί όμως προϋπόθεση για πρόσβαση των εκπροσώπων των ΜΚΟ στις δομές φιλοξενίας ή για τη διασφάλιση κρατικής χρηματοδότησης, η οποία βέβαια έχει περικοπεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πλεύρης έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις για την σκληρή ρητορική που έχει υιοθετήσει όντας Υπουργός Μετανάστευσης. Η τροπολογία του για την αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου στον απόηχο των αυξημένων ροών στην Κρήτη είχε οδηγήσει στην ηχηρή παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος τεκμηρίωσε τις επιφυλάξεις του ως προς τη νομική και συνταγματική ευθυγράμμιση της κίνησης αυτής. Σημειώνεται ακόμη ότι ο κ. Πλεύρης επιμένει στην φυλάκιση μεταναστών/προσφύγων που αρνούνται επιστροφές στις πατρίδες τους, ετοιμάζοντας αύξηση των χρονικών ορίων κράτησης στις φυλακές. Εμπειρογνώμονες και αναλυτές έχουν εκφράσει στο πρόσφατο παρελθόν τις επιφυλάξεις τους για την αποδοτικότητα του συγκεκριμένου μέτρου.

Επιπλέον ο κ. Πλεύρης έχει προχωρήσει σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις περί «τερματισμού των ξενοδοχειακών παροχών» στις δομές φιλοξενίας όσον αφορά το φαγητό, με οργανώσεις του χώρου να απορρίπτουν δημόσια τους ισχυρισμούς του υπουργού.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες αυξημένες... μομφές κατά των ΜΚΟ έφεραν την αντίδραση 57 οργανώσεων (πέραν του χώρου της Μετανάστευσης, του Ασύλου και των Δικαιωμάτων), οι οποίες απέστειλαν προ ημερών επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ζητώντας τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους.

Η επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι υπογράφουσες κάτωθι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) με ανησυχία απευθυνόμαστε σε εσάς με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών (ΕΡΤ, 20 Αυγούστου 2025, εκπομπή “Συνδέσεις” & MEGA, 13 Αυγούστου 2025, εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega”) που απαξιώνουν το έργο και τη διαφάνεια των ΟΚοιΠ και υποβαθμίζουν τον ρόλο του εθελοντισμού, ακόμη και σε σχέση με τις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές. Οι δηλώσεις αυτές δεν πλήττουν μόνο τις Οργανώσεις· πλήττουν την ίδια την κοινωνία και το θεσμικό πλαίσιο της δημοκρατίας.

Όπως έχετε υποστηρίξει κι εσείς κατά το παρελθόν (π.χ. 1/12/2021, συνάντηση με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα HIV), η Κοινωνία των Πολιτών (ΚτΠ) διαδραματίζει ουσιαστικό και σοβαρό ρόλο σε κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Οι ΟΚοιΠ αναγνωρίζονται διεθνώς ως βασικό μέσο για την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά:

Ο ρόλος της ΚτΠ ως συμπληρωματικός σε μια δημοκρατική πολιτεία έχει αναγνωριστεί πολλαπλώς, τόσο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών στη χρηστή διακυβέρνηση της ΕΕ. Το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την ανάγκη να διαθέτει η ΕΕ ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, για παράδειγμα, όταν καταρτίζονται νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ.

Οι Οργανώσεις, προέκταση της Κοινωνίας των Πολιτών σε πιο δομημένη μορφή και με συνεχή παρουσία και έργο στα αντίστοιχα κοινωφελή πεδία δραστηριοποίησης, είναι φορείς εκσυγχρονισμού των κοινωνιών και, βεβαίως, δυνάμεις που προσφέρουν ανυπολόγιστης αξίας έργο στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων μας. Λειτουργώντας με διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία και ενισχυμένη κοινωνική συμμετοχή, είναι κινητήριες δυνάμεις θετικής εξέλιξης για τις σύγχρονες δημοκρατίες, αφού αναδεικνύουν κοινωνικές ανάγκες, προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, και προτείνουν λύσεις σε συστημικά προβλήματα αμβλύνοντας παράλληλα σημαντικές κοινωνικές αντιθέσεις. Σε όλες τις ώριμες δημοκρατίες, η ΚτΠ είναι κρίσιμος θεσμικός συνομιλητής και όχι αποδιοπομπαίος τράγος.

Δεν είμαστε αντίπαλοι της Πολιτείας – αντίθετα έχουμε συμπληρωματικό ρόλο. Ενισχύουμε τα θεμέλιά της και στηρίζουμε εκατομμύρια πολίτες και την ίδια τη χώρα.

Όσον αφορά τις εξαγγελίες για ελέγχους σε όσες πλευρές εκφράζουν διαφωνίες προς την ασκούμενη πολιτική, αυτές αποτελούν επικίνδυνη ολίσθηση. Τονίζουμε ότι ο θεσμικός έλεγχος είναι όχι μόνο θεμιτός, αλλά και απαραίτητος – και γι’ αυτό πρώτα εμείς τον επιζητούμε, με προτάσεις μας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνία των Πολιτών αλλά και πληθώρα πρωτοβουλιών και επιστολών με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Όταν, όμως, ο έλεγχος παρουσιάζεται ως απειλή ή εργαλείο τιμωρίας, μετατρέπεται σε μέσο εκβιασμού, εκφοβισμού και φίμωσης. Μια τέτοια πρακτική βρίσκεται σε αντίθεση με μια σειρά σχετικών νόμων και κανονισμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε όλες τις ώριμες δημοκρατίες, οι έλεγχοι εφαρμόζονται με θεσμικά κριτήρια και όχι ως πολιτικό εργαλείο.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Κοινωνία των Πολιτών είναι οι ίδιοι οι πολίτες και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται εχθρικά, απαξιωτικά ή με αδιαφορία.

Καλούμε την κυβέρνηση και εσάς προσωπικά να αποδοκιμάσετε τις εν λόγω δηλώσεις και να εδραιώσετε μια κουλτούρα σεβασμού και συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό της ρόλο ως θεμελιώδη εταίρο στην καλή διακυβέρνηση, την τήρηση των θεσμών και την προάσπιση της δημοκρατίας μας.

Σε μια περίοδο μεταβολών παγκοσμίως, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι πολλαπλές. Οι δημοκρατίες καλούνται να είναι αποτελεσματικές σε μια σειρά καταστάσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτή επικοινωνία με τους πολίτες τους και προστατεύοντας τα δικαιώματα τους. Η πραγματικότητα δείχνει ότι μόνο αυτή η πρακτική φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα και ευημερία.

Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το πολυδιάστατο έργο μας, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και, εν τέλει, ενισχύοντας τη δημοκρατία μας σε μια περίοδο που βάλλεται συνεχώς, σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Babel Day Centre/Syn-eirmos NGO of Social Solidarity

CHALLEDU

Changemakers Lab

Cyclades Preservation Fund ΑΜΚΕ (CPF)

Εmfasis Non Profit

GIVMED Share medicine Share life

Greenpeace Greece

HIGGS

Home Project

Homo Digitalis Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

incommon ΑΜΚΕ

Inter Alia

INTERSOS HELLAS

IRC Hellas

iSea

Ithaca Laundry

Lean In Network Greece-Athens

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People Behind

Praksis

Promitheas

ProΝούς ΑΜΚΕ

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Ένωση Μικρομεσαίων Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Ελλάδας

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ΚΑΛΛΙΣΤΩ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κάριτας Ελλάς

Κέντρο Διοτίμα

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών – Κάπα3

ΚΜΟΠ

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ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας – Θετική Φωνή».