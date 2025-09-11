ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηδάκης: Η Chevron έρχεται στην Κρήτη – Στρατηγική επιτυχία με έργα, όχι λόγια
Πολιτική
11:33 - 11 Σεπ 2025

Χατζηδάκης: Η Chevron έρχεται στην Κρήτη – Στρατηγική επιτυχία με έργα, όχι λόγια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την εξέλιξη της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron – σε συνεργασία με τη HELLENiQ Energy – στην έρευνα για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, σχολίασε με ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Μέσα από μια αναδρομή στο παρασκήνιο της προσπάθειας προσέλκυσης της Chevron στην Ελλάδα, ο κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζει τη σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης, τόσο σε ενεργειακό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο, ενώ δεν παραλείπει να απαντήσει στις αμφισβητήσεις που είχαν εκφραστεί κατά το παρελθόν.

Η πλήρης ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη:

«Κι όμως, έγινε! Η Chevron, η 2η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρία διεθνώς, κατέθεσε προσφορά, μαζί με την HELLENiQ Energy, για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης.

Πολλοί το αμφισβητούσαν από την αρχή. Θυμάμαι τον Ρίκαρντ Σκούφια και τον Άρη Στεφάτο, που είχα τοποθετήσει στην ηγεσία της ΕΔΕΥΕΠ (σσ Ελληνική Διαχειριστική Εταρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) το 2020, σε μια περίοδο δύσκολη για τη συγκεκριμένη αγορά διεθνώς, να μου λένε: "Υπουργέ, επιχειρούμε να προσελκύσουμε τη Chevron και έχουμε αρκετές πιθανότητες να τα καταφέρουμε". Άλλοι παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, είχαν σοβαρές αμφιβολίες. Τους θεωρούσαν υπεραισιόδοξους. Η διερεύνηση, άλλωστε, υδρογονανθράκων εκείνη την εποχή δεν ήταν ιδιαίτερα "της μόδας", καθώς λόγω περιορισμένης ζήτησης, συνδεόμενης με την κρίση του κορωνοϊού, έπεφταν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Ωστόσο, εκείνοι επέμειναν. Με τη στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τη βοήθεια όλων όσων διατελέσαμε Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη συνολική προσπάθεια προστέθηκαν δυσκολίες σε σχέση με τον γεωπολιτικό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Οι αμφιβολίες, άλλωστε, που διατυπώνονταν από διάφορες πλευρές στο εσωτερικό της χώρας, σε σχέση με την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, ήταν συνεχείς και αδιάλειπτες. Από χθες το απόγευμα, όμως, κανένας "άπιστος Θωμάς" δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον των Chevron και HELLENiQ Energy. Αλλά και να δει πως η κυβέρνηση αυτή μπορεί να μην είναι η καλύτερη στα μεγάλα λόγια, αλλά πάντως στο πεδίο της ενίσχυσης της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάει με έργα! Συγχαρητήρια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας! Συγχαρητήρια στην ΕΔΕΥΕΠ!»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΝ για υδρογονάνθρακες: Διαγωνισμός αδειών σεισμικών δεδομένων σε Δυτική και Νότια Ελλάδα
Πολιτική

ΥΠΕΝ για υδρογονάνθρακες: Διαγωνισμός αδειών σεισμικών δεδομένων σε Δυτική και Νότια Ελλάδα

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων
Ειδήσεις

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Χατζηδάκης: Το Υπερταμείο ανεβάζει στροφές στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας
Πολιτική

Χατζηδάκης: Το Υπερταμείο ανεβάζει στροφές στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο
Ειδήσεις

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/06/2026 - 10:38

Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 10:37

Eurobank: Επαναγορά 2,98 εκατ. μετοχών με μέση τιμή €4,18 ανά μετοχή

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:29

Δεκάδες νεκροί στο Αφγανιστάν από νέες επιθέσεις του Πακιστάν

Οικονομία
29/06/2026 - 10:27

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμο από 1η Ιουλίου το ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης και νέες λειτουργικότητες

Εργασιακά
29/06/2026 - 10:18

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή σε 5 νέους κλάδους

Ακίνητα
29/06/2026 - 10:09

Alpha Bank για αγορά επαγγελματικών ακινήτων: Η Αθήνα οδηγεί την άνοδο τιμών και επενδύσεων

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:02

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:55

Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 09:45

Alpha Bank: Στα €0,0623 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα – Ημερομηνία καταβολής

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:40

Έκρηξη σε κατάστημα στα Πατήσια – Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη

Ακίνητα
29/06/2026 - 09:35

ΠΟΜΙΔΑ για ΜΙΔΑ: «Ανάσα» η νέα ρύθμιση για διορθώσεις στα ακίνητα – Το «τρωτό» σημείο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:23

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις – Νέα συνάντηση στο Κατάρ

Ναυτιλία
29/06/2026 - 09:15

Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν τα ναύλα κοντά σε υψηλό διετίας

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 09:08

Ασιατικές αγορές: Αναζήτηση πυξίδας με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 08:58

Η Wall Street αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 08:45

Γερμανία: Σε ποια καύσιμα οι εκπτώσεις έφτασαν στην αντλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ