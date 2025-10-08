ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&amp;P 500 και Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:11 - 08 Οκτ 2025

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite της Wall Street κατέγραψαν νέα ιστορικά ενδοσυνεδριακά υψηλά την Τετάρτη (8/10), μία ημέρα αφότου διέκοψαν το ανοδικό τους σερί επτά ημερών λόγω της πτώσης της μετοχής της Oracle, η οποία έθεσε υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του επενδυτικού ρεύματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Παράλληλα, η διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ συνεχίστηκε για δεύτερη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,6% στις 6.754,83 μονάδες, ενισχυμένος κυρίως από τα κέρδη στους κλάδους της τεχνολογίας πληροφορικής και των κοινωφελών υπηρεσιών. Και οι δύο αυτοί κλάδοι βρίσκονται σε τροχιά για νέα ιστορικά υψηλά κλεισίματος. Ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 1,12% στις 23.043,38 μονάδες, ενώ ο Dow παρέμεινε αμετάβλητος.

Οι αγορές δεν έδειξαν ιδιαίτερη αντίδραση στη δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) του Σεπτεμβρίου, κατά την οποία μειώθηκαν τα επιτόκια για πρώτη φορά το 2025. Από τα πρακτικά προέκυψε διχασμός μεταξύ των μελών της Fed σχετικά με το πόσο περαιτέρω πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο περίπου 2% μετά τις δηλώσεις του CEO της, Jensen Huang, στο CNBC, όπου ανέφερε ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες: «Φέτος, ειδικά τους τελευταίους έξι μήνες, η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ έχει αυξηθεί σημαντικά». Ο Huang επιβεβαίωσε επίσης τη συμμετοχή της εταιρείας του στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης του Elon Musk, xAI, προσθέτοντας πως είναι «ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την επενδυτική ευκαιρία που παρουσιάζεται».

Ο επενδυτικός στρατηγιστής της Baird, Ross Mayfield, δήλωσε στο CNBC:

«Γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε όλοι να εντυπωσιαστούμε από τις δυνατότητές της, αλλά στο τέλος της ημέρας, πρέπει να υπάρχει ζήτηση για τα τσιπ και για το λογισμικό που αναπτύσσεται πάνω σε αυτή την υπολογιστική ισχύ. Το γεγονός ότι η ζήτηση παραμένει – και η Nvidia είναι η καταλληλότερη για να το επιβεβαιώσει – είναι ενθαρρυντικό και δείχνει ότι οι δαπάνες σε επενδύσεις κεφαλαίου δεν είναι εντελώς φούσκα».

Η άνοδος ήρθε μία μόλις ημέρα αφότου η μετοχή της Nvidia υποχώρησε, επηρεασμένη από τις απώλειες της Oracle, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι τα περιθώρια κέρδους της Oracle στον τομέα του cloud είναι χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών. Το ίδιο δημοσίευμα υποστήριξε ότι η Oracle χάνει χρήματα σε ορισμένα από τα συμβόλαιά της που αφορούν την ενοικίαση τσιπ της Nvidia.

Αυτό ενίσχυσε τους φόβους ότι η αγορά μετοχών βρίσκεται εν μέσω μιας φούσκας AI, θυμίζοντας τη φρενίτιδα των επενδύσεων στα πρώτα χρόνια του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990, που οδήγησε τελικά στο σκάσιμο της «φούσκας των dot-com». Πολλοί αναλυτές της αγοράς καλούν τους επενδυτές να αναδιαρθρώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, αν και αναγνωρίζουν πως υπάρχει ακόμα περιθώριο για περαιτέρω άνοδο πριν η ανοδική πορεία του AI εξαντληθεί.

«Ακόμη και στα τέλη της δεκαετίας του ’90, υπήρχαν ισχυρές διορθώσεις κάθε χρόνο στον Nasdaq», σχολίασε ο Mayfield. «Πιστεύω πως θα συνεχιστεί αυτός ο ενθουσιασμός που οδηγεί σε πωλήσεις τεχνολογικών μετοχών. Θα μπορούσαμε να δούμε αρκετές και μεγάλες διορθώσεις – "στιγμές DeepSeek", ας πούμε – πριν τελικά φτάσουμε σε κάποιο υψηλό της bull market. Δεν θεωρώ ότι έχουμε φτάσει εκεί ακόμα».

Την ίδια στιγμή, η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης μπήκε στην όγδοη ημέρα της την Τετάρτη, με τη Γερουσία να απορρίπτει ξανά δύο αντίπαλα προσωρινά νομοσχέδια χρηματοδότησης. Πρόκειται για την έκτη φορά που το σώμα δεν κατάφερε να εγκρίνει κάποιο σχέδιο για την επανέναρξη λειτουργίας της κυβέρνησης, μετά και την αποτυχία της Δευτέρας.

Μέχρι στιγμής, η στάση αυτή δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις αγορές, ωστόσο όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος αρνητικού αντίκτυπου στην επενδυτική ψυχολογία και στην οικονομία των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε την Τρίτη ότι ενδέχεται να μην λάβουν όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι αναδρομικές πληρωμές για την περίοδο που βρίσκονται σε αναστολή, λέγοντας: «εξαρτάται για ποιους μιλάμε». Υπάρχει επίσης κίνδυνος να χάσουν και οι εν ενεργεία στρατιωτικοί την πληρωμή που είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI κινήθηκε ανοδικά κατά 1,05% στα 62,38 δολάρια, το Brent ενισχύθηκε κατά 1,04% στα 66,13 δολάρια και ο χρυσός συνεχίζει την ανοδική του πορεία με νέα άνοδο 1,39% στα 4.061,15 δολάρια, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα φτάσει τα 4.200 δολάρια έως το τέλος του έτους.

