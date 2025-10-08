Άνοδος άνω του 1% για το πετρέλαιο – Συνεχίζει το ράλι ο χρυσός

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν αύξηση περίπου 1% το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10), καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν με λιγότερη ανησυχία την υπερπροσφορά, έχοντας ενσωματώσει την πρόσφατη απόφαση του ΟΠΕΚ+ να περιορίσει την αύξηση της παραγωγής τον επόμενο μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Δεκέμβριο σημειώνουν άνοδο 1,24% στα 66,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Νοέμβριο ενισχύεται κατά 1,34% στα 62,56 δολάρια.

Οι δείκτες αναφοράς παρέμειναν γενικά σταθεροί στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την πιθανότητα υπερπροσφοράς σε σύγκριση με τη μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση παραγωγής του Νοεμβρίου από τον ΟΠΕΚ+ και τις θυγατρικές του.

«Η αγορά βρίσκεται σε αβεβαιότητα όσον αφορά στις τιμές, με τη μία πλευρά να κλίνει προς μια πιθανή υπερπροσφορά και την άλλη να πιστεύει ότι η αύξηση δεν θα είναι τόσο γρήγορη όσο αναμενόταν», δήλωσε ο Emril Jamil, ανώτερος αναλυτής της LSEG Oil Research. Οι τιμές κινούνται υψηλότερα προς το παρόν, καθώς ορισμένοι επενδυτές διατηρούν θετικές θέσεις, στοιχηματίζοντας σε περαιτέρω αύξηση, λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τον περιορισμό των ροών ρωσικού αργού, πρόσθεσε ο Jamil.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε αύξηση 137.000 βαρελιών ημερησίως, ποσό που είναι το χαμηλότερο μεταξύ των επιλογών που εξετάστηκαν από την ομάδα το περασμένο Σαββατοκύριακο. «Μέχρι η αγορά να δείξει σημάδια χαλάρωσης μέσω της αύξησης των αποθεμάτων, οι επενδυτές είναι πιθανό να υποτιμήσουν τον αντίκτυπο της αύξησης της παραγωγής», σχολίασαν αναλυτές της ANZ.

Ωστόσο, οι αυξήσεις τιμών είναι περιορισμένες, καθώς οι φόβοι για διακοπή του εφοδιασμού από τη Ρωσία έχουν υποχωρήσει, με τις αποστολές αργού να παραμένουν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών κατά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με τους αναλυτές της ANZ.

Οι επενδυτές περιμένουν, επίσης, τα στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ από την Υπηρεσία Ενέργειας (Energy Information Administration) που θα δημοσιευτούν αργότερα μέσα στη μέρα. Την Τρίτη (7/10), πηγές που επικαλούνται στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) ανέφεραν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,78 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 3 Οκτωβρίου, ενώ αντίθετα, τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων σημείωσαν μείωση.

Εν τω μεταξύ, η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ αναμένεται φέτος να φτάσει υψηλότερα επίπεδα από τις προβλέψεις, σύμφωνα με την EIA.

Σε νέο ρεκόρ ο χρυσός - «Άλμα» πάνω από 2,5% για το ασήμι

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Νοέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,650% στα 33.030 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 1,57% στα 4.067,42 δολάρια η ουγγιά, φτάνοντας σε ένα ακόμα ιστορικό υψηλό, το ασήμι εκτοξεύεται κατά 2,53% στα 48,715 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ανεβαίνει κατά 0,85% και βρίσκεται στα 5,1410 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,30% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1620 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,11% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3415 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται ανοδικά κατά 0,23% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8663 βρετανική λίρα ανά ευρώ.