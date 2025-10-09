Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Στο ζήτημα των καθυστερήσεων πληρωμών των επιδοτήσεων των αγροτών αναφέρθηκε σε δηλώσεις του το πρωί της Πέμπτης (9/10) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πότε θα γίνουν οι πληρωμές των αγροτών, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε:

«Πρώτα απ’ όλα να πούμε πως καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες, με την έννοια ότι οι άνθρωποι έχουν τις ανάγκες τους, έχουν να αγοράσουν ζωοτροφές, λιπάσματα, να προχωρήσουμε τις καλλιέργειές τους. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό και κάνουμε ό, τι μπορούμε.

Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω και λεπτομέρειες στη συνέχεια, προκειμένου να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται η καταβολή αποζημιώσεων και επιδοτήσεων.

Από την άλλη πλευρά, θέλω να σημειώσω ότι η συζήτηση αυτή φέτος γίνεται για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο ότι προέκυψε το μεγάλο θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προέκυψε το πρόστιμο που πληρώνει η χώρα τα 214 εκατομμύρια ευρώ.

Προκύπτουν μια σειρά από ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αμφισβήτηση του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ και για αυτό το λόγο άλλωστε αποφασίστηκε από τον πρωθυπουργό να υπάρξει μία υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, πράγμα που το βρήκε θετικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παράλληλα εξελίσσεται και ένα σχέδιο δράσης που έχει πάνω από 50 σημεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να κλείσουν όλες αυτές οι επιμέρους εκκρεμότητες του σχεδίου δράσης, προκειμένου να καταβληθούν και οι επιδοτήσεις.»

«Εάν από την πλευρά μας σπεύσουμε και πληρώσουμε, υπάρχει κίνδυνος, που επισημαίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιστολή που έστειλε στις 4 Αυγούστου, μερικής αναστολής των πληρωμών. Δηλαδή θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα εάν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια. Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι πάμε με αργούς ρυθμούς. Η υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά ήδη έχουν προσληφθεί τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι για να βοηθήσουν τη συνολική προσπάθεια και πλέον γίνονται καθημερινές συσκέψεις συντονισμού για να τρέξει όλη αυτή η διαδικασία».

Πότε θα βρεθεί λύση

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε επίσης ότι «τις προηγούμενες μέρες είναι ότι καταβλήθηκαν αποζημιώσεις σε 4.000 περίπου παραγωγούς και τώρα έχουν προγραμματιστεί σε λιγότερο από 10 ημέρες να καταβληθούν οι επιδοτήσεις σε παραγωγούς, οφειλόμενα από το 2024 σε παραγωγούς οίνου ενώ θα καταβληθούν η δόση του ’22 και του ’24 στη βιολογική γεωργία και στη βιολογική μελισσοκομία και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι επιδοτήσεις για την ευλογιά, για τα φερτά υλικά και για τον Ντάνιελ και τις ζωοτροφές.

Γίνεται προσπάθεια αυτή την ώρα, για να προετοιμαστεί το έδαφος και για τη βασική επιδότηση, της οποίας η προκαταβολή καταβαλλόταν τα προηγούμενα χρόνια στο τέλος Οκτωβρίου. Τώρα δεν είμαστε στο τέλος Οκτωβρίου, είμαστε αρχές Οκτωβρίου. Έχει δοθεί όμως παράταση στους αγρότες μέχρι τις 20 Οκτωβρίου για την υποβολή των δηλώσεων.

Αφού κλείσει αυτή η προθεσμία, θα γίνει η επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ -που υποκαθιστά πια τον ΟΠΕΚΕΠΕ- και θα προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται για την πληρωμή των αγροτών μας ως προς τη βασική ενίσχυση.»

Για το Ταμείο Ανάκαμψης

«Σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, η χώρα είναι στην κορυφή των ευρωπαϊκών πινάκων, έχουν δημοσιευθεί οι πίνακες. Από πλευράς απορρόφησης είμαστε έκτοι, έβδομοι, όγδοοι, κατά καιρούς», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πιστεύουμε ότι στο τέλος της διαδρομής τα πράγματα θα πάνε καλά. Υπάρχουν κάποια επιμέρους project τα οποία προχωράνε λιγότερο ικανοποιητικά, αλλά υπάρχει την ίδια στιγμή και το λεγόμενο overbooking. Δηλαδή έχουν μπει με συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο συνολικό κατάλογο περισσότερα project, έτσι ώστε αν κάποια δεν προχωρήσουν ικανοποιητικά, να αντικατασταθούν από άλλα, τα οποία θα πληρωθούν φυσικά από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η ίδια προσπάθεια γίνεται και στα λεγόμενα ορόσημα που είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την πληρωμή.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

«Έχω διατελέσει υπουργός τριών διαφορετικών πρωθυπουργών, τους σέβομαι και τους τρεις. Είναι γνωστό τι συνέβη με την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Προσωπικά και νομίζω όλοι μας στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε στην μεγάλη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι αυτά τα θέματα δεν αντιμετωπίζονται με δηλώσεις και αντι δηλώσεις στην τηλεόραση. Καλύτερα να τα χειριστούμε με ένα διαφορετικό τρόπο, ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Δεν λέω ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει λάθη, αλλά αυτή την ώρα είναι φανερό ότι παρά τα όποια λάθη της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει την όποια διαμαρτυρία λόγω του ότι είναι δημαγωγική σε πολλές τοποθετήσεις της, ακραία ή απολύτως υπερβολική.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ξεφεύγει από αυτόν τον κανόνα. Εν πάση περιπτώσει, η παρουσία του κόμματος Τσίπρα αφορά την Αριστερά. Δεν αφορά το δικό μας χώρο.»

Για την Εξεταστική

«Η εξεταστική Επιτροπή κάνει τη δουλειά της και οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τα καταφέραμε. Μίλησε ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός. Έχουμε αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες», σημείωσε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Από εκεί και πέρα υπάρχει εξεταστική επιτροπή στην οποίαν κλήθηκαν κατά προτεραιότητα οι διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ όλων των τελευταίων ετών. Θα καταθέσουν και οι αρμόδιοι υπουργοί.

Νομίζω ότι και πάλι η αντιπολίτευση, ενώ μιλάμε για μια υπόθεση πράγματι σοβαρή, καταφεύγει σε ακραίες και αστήρικτες εν πολλοίς τοποθετήσεις. Και φυσικά τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπιλα και αμόλυντα. Εμείς έχουμε ευθύνες. Φυσικά και τις παραδεχόμαστε. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όμως, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ακολουθούσαν παρόμοιες πρακτικές όταν κυβερνούσαν, παριστάνουν τους εισαγγελείς».

Τέλος, ο Κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι «εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε όλοι μαζί, είναι να διαφυλάξουμε τα αποτελέσματα των θυσιών των Ελλήνων πολιτών τα τελευταία χρόνια και για να γίνει αυτό ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα, σοβαρότητα και να επικρατήσει ένα πνεύμα κοινής λογικής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2009 και μετά έχει προσπαθήσει μετά την κρίση της περασμένης δεκαετίας να κάνει βήματα προς τα εμπρός σε όλους τους τομείς».





