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Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης το «έβαλε στα πόδια» μετά τη δήλωση διαφοροποίησης Δένδια
Πολιτική
20:19 - 21 Οκτ 2025

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης το «έβαλε στα πόδια» μετά τη δήλωση διαφοροποίησης Δένδια

Reporter.gr Newsroom
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Η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής για την τροπολογία που αφορά το Υπουργείο Άμυνας και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη σημαδεύτηκε από ένταση και πολιτικές αντιπαραθέσεις, με την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να προκαλεί έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, απέδωσε την αποχώρηση του πρωθυπουργού στη δήλωση διαφοροποίησης που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σχετικά με την τροπολογία. Όπως υποστήριξε, «ο κ. Μητσοτάκης το έβαλε στα πόδια διότι ο κ. Δένδιας έκανε δήλωση για την τροπολογία. Ζητώ από τον κ. Δένδια να έρθει τώρα στη Βουλή, διότι διαπιστώνεται κορυφαίο κυβερνητικό πλήγμα».

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι, αν και ο υπουργός Άμυνας συνυπογράφει την τροπολογία η οποία αφορά πρωτίστως το υπουργείο του, επέλεξε να μην παραστεί στη σημερινή εκρηκτική συζήτηση στη Βουλή. Παράλληλα, επικαλέστηκε δήλωση του κ. Δένδια, σύμφωνα με την οποία η απουσία του βασίστηκε σε σχετική σύσταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος για το θέμα και να αποσυνδεθεί από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επίσης ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα συμμετάσχει στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα ενάντια στην τροπολογία, καλώντας και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να πράξουν το ίδιο. «Να είμαστε όλοι μαζί στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, εκεί που καθόταν ο απεργός πείνας κ. Ρούτσι. Και να είμαστε κάθε εβδομάδα εκεί, για να ακυρώσουμε στην πράξη την τροπολογία και να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα», τόνισε.

Η παρέμβαση του κ. Φάμελλου έκλεισε με σαφή αιχμή προς την κυβέρνηση: «Σιγά μην φοβηθούμε τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Φλωρίδη».

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 20:42
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