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Ευρωαγορές: Άνοδος μετά από σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις - Η μετοχή της Kering εκτινάχθηκε σχεδόν 9%
Χρηματιστήρια
20:13 - 23 Οκτ 2025

Ευρωαγορές: Άνοδος μετά από σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις - Η μετοχή της Kering εκτινάχθηκε σχεδόν 9%

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν την Πέμπτη (23/10) με θετικά πρόσημα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τα εταιρικά αποτελέσματα για ενδείξεις σχετικά με τη δραστηριότητα και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,37% στις 574,42 μονάδες. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδισε 0,67% κλείνοντας στις 9.578,57 μονάδες, ο CAC 40 στο Παρίσι σημείωσε άνοδο 0,23% φτάνοντας τις 8.225,78 μονάδες και ο DAX της Φρανκφούρτης έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,28% στις 24.219,09 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB έκλεισε με κέρδη 0,41% στις 42.381,93 μονάδες. Θετικά έκλεισαν και οι δύο ιβηρικοί δείκτες, με τον ισπανικό IBEX να σημειώνει άνοδο 0,23% στις 15.817,50 μονάδες και τον πορτογαλικό PSI να κλείνει ανοδικά κατά 0,58% στις 8.353,59 μονάδες.

Εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών

Ήταν μια ημέρα γεμάτη ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, με εταιρείες όπως οι Kering, Roche Holding, Unilever, Vinci, Thales, LSEG, Dassault Systèmes, Antofagasta, Swedbank, Nokia και Lloyds Banking Group να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

Η SAP, εταιρεία επιχειρησιακού λογισμικού, δημοσίευσε τα αποτελέσματά της το βράδυ της Τετάρτης, τα οποία υπολείπονταν των εκτιμήσεων των αναλυτών. Η γερμανική εταιρεία ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 7%, στα 9,08 δισ. ευρώ (10,53 δισ. δολάρια), έναντι προσδοκιών 9,15 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Ωστόσο, τα έσοδα από το cloud αυξήθηκαν κατά 22%, με τον CEO Christian Klein να αποδίδει την αύξηση στο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud.

«Για το τέταρτο τρίμηνο εκτελούμε ένα ισχυρό πρόγραμμα – κάτι που μας δίνει εμπιστοσύνη για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των συνολικών εσόδων έως το 2026», δήλωσε.

Οι μετοχές της SAP έκλεισαν με άνοδο 2,2%.

Kering: Πτώση πωλήσεων αλλά καλύτερα του αναμενομένου - εκτίναξη μετοχής σχεδόν 9%

Η Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της το βράδυ της Τετάρτης. Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 3,4 δισ. ευρώ για το τρίμηνο, μειωμένα κατά 5% σε συγκρίσιμη βάση, αλλά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των 3,31 δισ. ευρώ (σύμφωνα με τη FactSet).

Οι πωλήσεις της Gucci, που αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό των συνολικών εσόδων της Kering, διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 14% σε σχέση με πέρυσι και λίγο χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Παρά τη μείωση, οι μετοχές της εταιρείας εκτινάχθηκαν 8,7% υψηλότερα.

Οικονομικός τομέας: Lloyds, SEB και Swedbank

Η Lloyds Banking Group ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη σχεδόν 1,2 δισ. λίρες, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις (1 δισ. λίρες), αλλά χαμηλότερα από τα 1,8 δισ. λίρες της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τη δέσμευση 800 εκατ. λιρών νωρίτερα τον μήνα για αποζημιώσεις πελατών λόγω του σκανδάλου πώλησης δανείων αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μετοχές της τράπεζας έκλεισαν 1,2% υψηλότερα.

Η SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) είδε τα καθαρά έσοδα από τόκους να φθάνουν τα 10,4 δισ. σουηδικές κορώνες, πάνω από τις εκτιμήσεις (10,2 δισ.), αλλά τα καθαρά κέρδη της, στα 7,68 δισ. κορώνες, ήταν χαμηλότερα των προβλέψεων (7,86 δισ.). Οι μετοχές της υποχώρησαν 0,1%.

Η Swedbank ανέφερε προ φόρων κέρδη 10,8 δισ. σουηδικών κορωνών, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των 9,4 δισ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται επίσης σε 10,8 δισ. κορώνες, ελαφρώς πάνω από τις προβλέψεις. Παρ’ όλα αυτά, η μετοχή της υποχώρησε 0,2%.

Στροφή στο ενεργειακό μέτωπο

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε και στο πετρέλαιο, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 5% το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από άνοδο 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις στις ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil.

Η Ουάσιγκτον αιτιολόγησε την απόφαση επικαλούμενη την «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης της Μόσχας για ειρηνευτική διαδικασία» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που αναμένεται να εγκριθούν επίσημα σήμερα, περιλαμβάνοντας και απαγόρευση εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στο πλαίσιο των προσπαθειών για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

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