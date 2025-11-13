Ασιατικές αγορές: Στα «πράσινα» με ώθηση από τον τερματισμό του shutdown
09:11 - 13 Νοε 2025

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές στην Ασία την Πέμπτη (13/11), αφού ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε νομοσχέδιο χρηματοδότησης, τερματίζοντας ουσιαστικά τη μακροβιότερη παύση λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ.  

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,13%, ενώ ο Topix πρόσθεσε 0,62%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό.

Οι μετοχές του SoftBank Group συνέχισαν να υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σημειώνοντας πτώση άνω του 5%, μετά τη δήλωση της ιαπωνικής εταιρείας την Τρίτη ότι πούλησε ολόκληρο το μερίδιό της, ύψους 5,8 δισ. δολαρίων, στη Nvidia τον Οκτώβριο, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το στοίχημά της στην OpenAI.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης Kosdaq των μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων σημείωσε άνοδο 0,79%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 1,01%, αφού τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία για την ανεργία του Οκτωβρίου έδειξαν μείωση στο 4,3%, σύμφωνα με κυβερνητικά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η τελευταία μέτρηση ήταν καλύτερη από το 4,4% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι του Reuters και χαμηλότερη από το 4,5% του Σεπτεμβρίου.

Η καλύτερη του αναμενόμενου πτώση του ποσοστού ανεργίας μείωσε τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων. Το αυστραλιανό δολάριο ενισχύθηκε στο 0,6556 έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Ο Hang Seng Index του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,66%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,95%.

Ο Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,12% στις πρωινές συναλλαγές.

