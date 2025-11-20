Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές στον απόηχο των αποτελεσμάτων της Nvidia

Οι μετοχές της κινεζικής CATL, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής μπαταριών στον κόσμο και εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, υποχώρησαν έως και 8,75% την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές επιδίωξαν να κατοχυρώσουν κέρδη μετά τη λήξη ενός περιορισμού πωλήσεων έξι μηνών για περίπου 77,5 εκατομμύρια μετοχές που κατείχαν πρώιμοι επενδυτές.

Οι 23 θεσμικοί επενδυτές–αγκυροβόλια περιλαμβάνουν τη Sinopec HK, την Kuwait Investment Authority και την UBS Asset Management, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.

Η δημόσια εγγραφή της CATL τον Μάιο συγκέντρωσε 35,7 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ (4,6 δισ. δολάρια), σύμφωνα με εταιρική κατάθεση, αποτελώντας σύμφωνα με αναφορές τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά παγκοσμίως για φέτος, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν στη δυνατότητα της εταιρείας να επωφεληθεί από την άνθηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι μετοχές της CATL στο χρηματιστήριο της Σενζέν υποχώρησαν επίσης κατά 2,59%.

Οι μετοχές της CATL διαπραγματεύονταν τελευταία με πτώση 6,56%.

Ως εκ τούτου, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αντιστράφηκε και υποχώρησε κατά 0,01% στις 25.828,59 μονάδες, ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας μειώθηκε κατά 0,40% στις 3.931,05 μονάδες και ο SZSE Component κινήθηκε πτωτικά κατά 0,76% στις 12.980,82 μονάδες.

Άλλα χρηματιστήρια στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά, ενισχυμένες από το ράλι στις μετοχές τσιπ μετά τα καλύτερα των αναμενόμενων κέρδη της Nvidia και τις αισιόδοξες προβλέψεις της, που φάνηκαν να ενισχύουν την εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές του τεχνολογικού κολοσσού σημείωσαν άνοδο άνω του 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, αφού τα αποτελέσματα του τρίτου οικονομικού τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις σε κέρδη και έσοδα. Η εταιρεία προέβλεψε επίσης ισχυρότερες των αναμενόμενων πωλήσεις για το τέταρτο τρίμηνο, με τον CEO Jensen Huang να δηλώνει ότι η ζήτηση για τα τσιπ Blackwell τρέχουσας γενιάς είναι «εκτός κλίμακας».

Παράλληλα, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας έδωσε ηχηρό σήμα ανάκαμψης, για να κλείσει τελικά 2,65% υψηλότερα στις 49.837,50 μονάδες.

Οι μετοχές σχετιζόμενες με ημιαγωγούς σημείωσαν άνοδο, καθώς οι επενδυτές υποδέχτηκαν θετικά τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia. Ο όμιλος τεχνολογίας SoftBank έκλεισε με άνοδο 1,89%, αφού είχε εκτιναχθεί έως και 8% νωρίτερα στη συνεδρίαση. Η εταιρεία εξοπλισμού ημιαγωγών Tokyo Electron ενισχύθηκε κατά 5,31%, η Lasertec πρόσθεσε 6,17%, και η Renesas Electronics περιόρισε τα κέρδη της και διαπραγματευόταν 1,7% υψηλότερα.

Οι αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αντιστράφηκαν για να διαπραγματευτούν τελικά χωρίς μεταβολή, αφού είχαν αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό στο 3,375%. Οι αποδόσεις των 20ετών ομολόγων αυξήθηκαν πάνω από 3 μονάδες βάσης στο 2,853%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999, ενώ η απόδοση των 10ετών ομολόγων αυξήθηκε κατά 3,6 μονάδες βάσης στο 1,799%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Ταυτόχρονα, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,92% κλείνοντας στις 4.004,85 μονάδες. Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και στις νοτιοκορεατικές εταιρείες μνήμης, με τη SK Hynix να περιορίζει τα προηγούμενα κέρδη της και να κλείνει 1,6% υψηλότερα, ενώ η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο 4,25%.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας συνέχισε την ανοδική του πορεία, προσθέτοντας 1,24% και φτάνοντας τις 8.552,7 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,66% στις 26.223,55 μονάδες.