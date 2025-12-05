ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στα «πράσινα» η Wall Street – Τέταρτη συνεχόμενη άνοδος για S&amp;P 500
Χρηματιστήρια
23:13 - 05 Δεκ 2025

Στα «πράσινα» η Wall Street – Τέταρτη συνεχόμενη άνοδος για S&P 500

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα «πράσινα» έκλεισε η Wall Street την Παρασκευή (5/12), με τον δείκτη S&P 500 να κινείται σε κλείνει κερδοφόρα για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Παράλληλα, οι επενδυτές μελετούσαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν περαιτέρω κίνητρο στη Fed να μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινήθηκε ανοδικά κατά 0,22% στις 47.954,99 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,17% στις 6.869,07 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,31% στις 23.578,13 μονάδες.

Οι παράγοντες της αγοράς ανέλυαν μια νέα σειρά οικονομικών ανακοινώσεων την Παρασκευή. (5/12) Το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι ο βασικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE) για τον Σεπτέμβριο – που είχε καθυστερήσει λόγω της ιστορικής διάρκειας του κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης – διαμορφώθηκε σε ετήσιο ρυθμό 2,8%, χαμηλότερα από την εκτίμηση των 2,9% της Dow Jones. Η μηνιαία άνοδος 0,2% του core PCE ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις, όπως και οι μηνιαίες και ετήσιες αναγνώσεις του γενικού δείκτη PCE.

Επιπλέον, την Παρασκευή δημοσιεύθηκε (5/12) και η έρευνα καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, μια έκθεση που παρέχει εικόνα για το κλίμα και τις προσδοκίες πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η οποία διαμορφώθηκε υψηλότερα από το αναμενόμενο για τον Δεκέμβριο.

Η έκθεση PCE — το βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed — παρέχει στην κεντρική τράπεζα την τελευταία της αξιολόγηση πριν από την απόφαση για τα επιτόκια την Τετάρτη. Με τον πληθωρισμό να διατηρείται ήπιος, η αγορά εργασίας παραμένει στο επίκεντρο, έπειτα από πρόσφατες ενδείξεις επιβράδυνσης. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι αυτό θα ωθήσει τη Fed να μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της μονάδας όταν ανακοινώσει την απόφασή της την Τετάρτη.

Οι traders τιμολογούν πιθανότητα 87% για μείωση επιτοκίων την Τετάρτη (10/12), πολύ υψηλότερη σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME. Το βασικό επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στοχεύει σήμερα στο εύρος 3,75%-4%, διαπραγματευόμενο κοντά στο άνω άκρο του εν μέσω πιέσεων στις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Κατά τα άλλα, οι μετοχές κλείνουν την εβδομάδα κερδοφόρα. Ο S&P 500 είναι αυξημένος κατά 0,4% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq και ο Dow των 30 μετοχών έχουν κερδίσει σχεδόν 1% και 0,6%, αντίστοιχα. Σημαντικό είναι ότι οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν ξεπεράσει την ευρύτερη αγορά στην ίδια περίοδο, με τον δείκτη Russell 2000 να ενισχύεται κατά 1,1%.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής, η μετοχή της Netflix κινήθηκε νευρικά, αρχικά σημειώνοντας μεγάλες απώλειες μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery για την αγορά των κινηματογραφικών και streaming περιουσιακών της στοιχείων έναντι 72 δισ. δολαρίων — μια συναλλαγή που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες. Η μετοχή της Netflix υποχωρούσε τελευταία κατά 2%, ενώ η μετοχή της WBD σημείωνε άνοδο 5%.

Η μετοχή της Netflix περιόρισε μέρος των απωλειών της αφού υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης είπε στο CNBC ότι η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει τη συμφωνία με «έντονο σκεπτικισμό».

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI σημείωσε κέρδη 0,80% στα 60,15 δολάρια το βαρέλι. Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,84% στα 63,79 δολάρια. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,30% στα 4.230,55 δολάρια η ουγγιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία: Διαδηλώσεις μαθητών που εναντιώνονται στην στρατιωτική θητεία
Ειδήσεις

Γερμανία: Διαδηλώσεις μαθητών που εναντιώνονται στην στρατιωτική θητεία

ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο η συνταγματικότητα του διατάγματος Τραμπ για την ιθαγένεια
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο η συνταγματικότητα του διατάγματος Τραμπ για την ιθαγένεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποχώρηση στη Wall Street μετά το «σήμα» της Fed για πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική
Χρηματιστήρια

Υποχώρηση στη Wall Street μετά το «σήμα» της Fed για πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική

«Εκρηκτική» άνοδος για τη SpaceΧ κατά 50% με τα ερωτήματα γύρω από την αποτίμησή της να παραμένουν
Χρηματιστήρια

«Εκρηκτική» άνοδος για τη SpaceΧ κατά 50% με τα ερωτήματα γύρω από την αποτίμησή της να παραμένουν

Ελαφρώς υψηλότερα κινείται η Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed
Χρηματιστήρια

Ελαφρώς υψηλότερα κινείται η Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Wall: Dow Jones σε νέα κορυφή - Bουτιά Nasdaq και chipmakers εν μέσω φθηνού πετρελαίου
Χρηματιστήρια

Wall: Dow Jones σε νέα κορυφή - Bουτιά Nasdaq και chipmakers εν μέσω φθηνού πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 23:23

Υποχώρηση στη Wall Street μετά το «σήμα» της Fed για πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
17/06/2026 - 23:05

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ

Πολιτική
17/06/2026 - 22:50

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:37

Λούλα: Ο Τραμπ δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις βραζιλιάνικες εκλογές

Magazino
17/06/2026 - 22:20

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν μιλάμε δύο γλώσσες;

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:17

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:00

Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά

Πολιτική
17/06/2026 - 21:47

Τσίπρας από Κύπρο: Το ενδιαφέρον για τα λαϊκά προβλήματα δεν αποτελεί λαϊκισμό

Πολιτική
17/06/2026 - 21:30

Καλαφάτης: Στηρίζουμε το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας και ενισχύουμε τις ερευνητικές του υποδομές

Magazino
17/06/2026 - 21:20

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 21:19

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς

Πολιτική
17/06/2026 - 21:00

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:44

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:25

Ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Η Τουρκία αντιδρά στη «σκληρή» έκθεση της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ