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Απώλειες για τον Dow Jones, άλμα για το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
23:24 - 23 Ιαν 2026

Απώλειες για τον Dow Jones, άλμα για το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικοί δείκτες παρουσίασαν μικτές τάσεις την Παρασκευή (23/1), καθώς ο Nasdaq Composite ήταν έτοιμος να επεκτείνει τα πρόσφατα κέρδη του εν μέσω χαλάρωσης των γεωπολιτικών ανησυχιών, ενώ οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones Industrial Average σημείωσαν υποχώρηση.

Πιο συγκεκριμένα λοιπό, τεχνολογικά βαρυτικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,28% στις 23,501.24 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος λίγο πάνω από το μηδέν στις 6,914.39 μονάδες. Στον αντίποδα, ο Dow 30 blue-chip υποχώρησε κατά 285 μονάδες ή 0,58% στις 49,098.71 μονάδες, κυρίως λόγω πτώσης σχεδόν κατά 4% της Goldman Sachs.

Μετοχές όπως της Nvidia και της Advanced Micro Devices ήταν ανάμεσα σε αυτές που στήριξαν τις ανόδους των δύο δεικτών, ανεβαίνοντας πάνω από 1% και 2%, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το CNBC, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τις επόμενες ημέρες. Άλλες τεχνολογικές μετοχές, όπως της Microsoft, παρουσίασαν επίσης άνοδο.

Αντίθετα, οι μετοχές της Intel κατέρρευσαν κατά 17% μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών εκτιμήσεων για το πρώτο τρίμηνο.

Οι τρεις βασικοί δείκτες είχαν σημειώσει ανοδική πορεία για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές καθησυχάστηκαν από νέα σχετικά με τη χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων και των γεωπολιτικών κινδύνων.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάκαμψη των δεικτών ξεκίνησε την Τετάρτη, μετά την ακύρωση των απειλούμενων δασμών από τον Τραμπ στις εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες — που επρόκειτο να τεθούν σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου — και την ανακοίνωση ότι ο ίδιος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, κατέληξαν σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία». Η απειλή δασμών είχε προκαλέσει προσωρινή εκροή από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε πωλήσεις αμερικανικών μετοχών στην αρχή της εβδομάδας με συντομευμένο λόγω αργίας χρηματιστηριακό πρόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ είχε δηλώσει επίσης στο CNBC την Τετάρτη ότι «έχουμε ένα πλαίσιο συμφωνίας» με το νησί της Αρκτικής.

«Οι επενδυτές αυτή την εβδομάδα υποδέχθηκαν έναν όρο που εμφανίστηκε γύρω από την Ημέρα της Απελευθέρωσης ή λίγο αργότερα — την εμπορική στρατηγική 'TACO',» δήλωσε ο Scott Ellis, διευθυντής εταιρικών πιστώσεων στην Penn Mutual Asset Management. «Ίσως οι επενδυτές να το παρακολουθήσουν και στο μέλλον, καθώς ο Τραμπ και η διοίκησή του υποχωρούν από ορισμένους τόνους ρητορικής προκειμένου να ολοκληρωθούν συμφωνίες.»

Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Jens-Frederik Nielsen, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν γνωρίζει τι περιλαμβάνει το «πλαίσιο» της συμφωνίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας.

Ενώ τα συνολικά κέρδη της Τετάρτης και της Πέμπτης είχαν εξαλείψει τις απώλειες του Dow από τις αρχές της εβδομάδας, η κίνηση της Παρασκευής τον έφερε ξανά σε αρνητικό έδαφος. Ο Dow 30 υποχωρεί κατά 0,5% για την εβδομάδα. Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατευθύνονται προς τη δεύτερη αρνητική εβδομάδα συνεχόμενα, με τον πρώτο να χάνει 0,3% και τον δεύτερο 0,1%.

Κλείνοντας, όσον αφορά το πετρέλαιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, ενισχυόμενα κατά 3,17% στα 66,09 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό σημειώνει αντίστοιχα κέρδη 3,22% στα 61,27 δολάρια το βαρέλι.

Τέλος, μετά το ράλι στο ασήμι και ο χρυσός παρουσιάζει ανοδικές τάσεις ενισχυόμενος κατά 1,45% στα 4,985.11 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/01/2026 - 01:29
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