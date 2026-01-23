ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προς εβδομαδιαία κέρδη το πετρέλαιο – Έσπασε το «φράγμα» των $4.900 ο χρυσός
Εμπορεύματα
13:25 - 23 Ιαν 2026

Προς εβδομαδιαία κέρδη το πετρέλαιο – Έσπασε το «φράγμα» των $4.900 ο χρυσός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν την Παρασκευή (23/1), μετά την ανανέωση των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του Ιράν, ενός από τους βασικούς παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση που θα μπορούσε να διαταράξει τον εφοδιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάρτιο ενισχύονται κατά 1,59%, στα 65,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 1,63%, στα 60,34 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει περίπου 2% την Πέμπτη (22/1), ωστόσο ανέκαμψαν μετά τις δηλώσεις του Τραμπ σε δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, όπου ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν μια «αρμάδα» που κατευθύνεται προς το Ιράν, προσθέτοντας ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει. Παράλληλα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε καταστολή διαδηλωτών ή επανεκκίνηση του πυρηνικού της προγράμματος.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, πολεμικά πλοία —μεταξύ των οποίων ένα αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους— αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες. Το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός στον ΟΠΕΚ και σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου προς την Κίνα, τον δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή παγκοσμίως.

Το Brent και το WTI οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη περίπου 0,6%, μετά την άνοδο που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω των απειλών του Τραμπ για εισβολή στη Γροιλανδία, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη διατλαντική συμμαχία. Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πίσω από το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Δανία, η οποία ελέγχει το αρκτικό νησί, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία που θα επιτρέπει «πλήρη πρόσβαση» στη Γροιλανδία.

Οι τιμές δέχθηκαν πιέσεις και από αρνητικά κυβερνητικά στοιχεία, τα οποία έδειξαν αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ —τον μεγαλύτερο καταναλωτή παγκοσμίως— την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω επιβράδυνσης της ζήτησης καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 3,6 εκατ. βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 16 Ιανουαρίου, υπερβαίνοντας κατά πολύ την αύξηση των 1,1 εκατ. βαρελιών που προέβλεπαν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters. Το μέγεθος αυτό ξεπέρασε επίσης την αύξηση των 3 εκατ. βαρελιών που, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, είχε αναφέρει την Τετάρτη το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API).

Άνω των 4.900 ο χρυσός

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1), το φυσικό αέριο παρουσιάζει άνοδο καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 0,712 % στα 38,350 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα ο χρυσός σημείωσε νέο ρεκόρ, σπάζοντας το φράγμα των 4.900 δολαρίων, κινούμενος πλέον στα 4.917,96 δολάρια ανά ουγγιά με ημερήσια άνοδο 0,10%. Ταυτόχρονα, το ασήμι σημειώνει άνοδο 2,35% στα 98,64 δολάρια και ο χαλκός καταγράφει κέρδη 0,93% στα 5,8322 δολάρια.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, το δολάριο ενισχύεται κατά 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1738 δολάρια ανά ευρώ. Παράλληλα, το δολάριο αποδυναμώνεται έναντι της λίρας κατά 0,24% με την ισοτιμία στα 1,3526 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,34% με την ισοτιμία στη 0,8678 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Καλοκαιρινό πανηγύρι στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και τη βουτιά του πετρελαίου
Χρηματιστήρια

Καλοκαιρινό πανηγύρι στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και τη βουτιά του πετρελαίου

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο
Εμπορεύματα

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Άνοιξε το vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ