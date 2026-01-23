Προς εβδομαδιαία κέρδη το πετρέλαιο – Έσπασε το «φράγμα» των $4.900 ο χρυσός

Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν την Παρασκευή (23/1), μετά την ανανέωση των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του Ιράν, ενός από τους βασικούς παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση που θα μπορούσε να διαταράξει τον εφοδιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάρτιο ενισχύονται κατά 1,59%, στα 65,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 1,63%, στα 60,34 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει περίπου 2% την Πέμπτη (22/1), ωστόσο ανέκαμψαν μετά τις δηλώσεις του Τραμπ σε δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, όπου ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν μια «αρμάδα» που κατευθύνεται προς το Ιράν, προσθέτοντας ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει. Παράλληλα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε καταστολή διαδηλωτών ή επανεκκίνηση του πυρηνικού της προγράμματος.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, πολεμικά πλοία —μεταξύ των οποίων ένα αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους— αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες. Το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός στον ΟΠΕΚ και σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου προς την Κίνα, τον δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή παγκοσμίως.

Το Brent και το WTI οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη περίπου 0,6%, μετά την άνοδο που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω των απειλών του Τραμπ για εισβολή στη Γροιλανδία, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη διατλαντική συμμαχία. Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πίσω από το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Δανία, η οποία ελέγχει το αρκτικό νησί, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία που θα επιτρέπει «πλήρη πρόσβαση» στη Γροιλανδία.

Οι τιμές δέχθηκαν πιέσεις και από αρνητικά κυβερνητικά στοιχεία, τα οποία έδειξαν αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ —τον μεγαλύτερο καταναλωτή παγκοσμίως— την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω επιβράδυνσης της ζήτησης καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 3,6 εκατ. βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 16 Ιανουαρίου, υπερβαίνοντας κατά πολύ την αύξηση των 1,1 εκατ. βαρελιών που προέβλεπαν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters. Το μέγεθος αυτό ξεπέρασε επίσης την αύξηση των 3 εκατ. βαρελιών που, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, είχε αναφέρει την Τετάρτη το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API).

Άνω των 4.900 ο χρυσός

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1), το φυσικό αέριο παρουσιάζει άνοδο καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 0,712 % στα 38,350 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα ο χρυσός σημείωσε νέο ρεκόρ, σπάζοντας το φράγμα των 4.900 δολαρίων, κινούμενος πλέον στα 4.917,96 δολάρια ανά ουγγιά με ημερήσια άνοδο 0,10%. Ταυτόχρονα, το ασήμι σημειώνει άνοδο 2,35% στα 98,64 δολάρια και ο χαλκός καταγράφει κέρδη 0,93% στα 5,8322 δολάρια.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, το δολάριο ενισχύεται κατά 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1738 δολάρια ανά ευρώ. Παράλληλα, το δολάριο αποδυναμώνεται έναντι της λίρας κατά 0,24% με την ισοτιμία στα 1,3526 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,34% με την ισοτιμία στη 0,8678 βρετανική λίρα ανά ευρώ.