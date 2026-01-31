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Γιατί οι «λύκοι» της Wall Street δεν είναι ικανοποιημένοι από την επιλογή Γουόρς για τη Fed
Χρηματιστήρια
09:47 - 31 Ιαν 2026

Γιατί οι «λύκοι» της Wall Street δεν είναι ικανοποιημένοι από την επιλογή Γουόρς για τη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Δεν ήταν καλή η πρώτη αντίδραση από πολλούς επενδυτές της Wall Street η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve). Ο Κέβιν Γουόρς δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους «λύκους» της Wall  Street σύμφωνα με το Axios.

Το ρεπορτάζ επισημαίνει ως σημαντικό το γεγονός ότι ενώ δεν έχει καν ακόμη επικυρωθεί η θέση στον Γουόρς, η ένταση στις αγορές είναι εμφανής.

«Δεν μου αρέσει η επιλογή», έγραψε σε σημείωμα προς πελάτες ο Νιλ Ντάτα, επικεφαλής οικονομολόγος της Renaissance Macro Research.

Ο Ντάτα σχολίασε στο Axios: «Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν τα επενδυτικά τους πλάνα εξαιτίας του Γουόρς. Η Fed είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε ένα άτομο. Οριακά, ο Γουόρς αντιπροσωπεύει λίγη παραπάνω αβεβαιότητα».

Μία ανησυχία είναι ότι ο Γουόρς θα μειώσει τα επιτόκια τώρα για να ικανοποιήσει τον Τραμπ, ακόμη κι αν οι χαμηλότεροι τόκοι δεν δικαιολογούνται, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάγκη αυξήσεων αργότερα.

Επισημαίνεται ακόμα πως οι επενδυτές μπορεί να μην αλλάζουν τα χαρτοφυλάκιά τους ενόψει Γουόρς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένοι με την υποψηφιότητά του.

Για πελάτες που έχουν ανησυχίες, «η αντιστάθμιση εδώ είναι η διεθνής διαφοροποίηση», δήλωσε στο Axios ο Τιερί Βιζμάν, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων και συναλλάγματος της Macquarie Group.

«Μείνετε στην ανάπτυξη των ΗΠΑ, αλλά αντισταθμίστε την έκθεσή σας στο δολάριο», λέει, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να έχει και επιπλέον όφελος, καθώς ένα ασθενέστερο δολάριο ευνοεί τα κέρδη πολυεθνικών εταιρειών, όπως εκείνων της “Magnificent 7”.

Συνεπώς, οι ανησυχίες της Wall Street για τον Γουόρς ανάγονται στη χρηματοπιστωτική κρίση.

Καθώς η χώρα έμπαινε σε ύφεση μετά την κρίση, ο Γουόρς ήταν ο μόνος διοικητής της Fed που συνέχισε να ανησυχεί για τον πληθωρισμό, σε τέτοιο βαθμό ώστε αποχώρησε από τη θέση του λόγω διαφωνίας με τα υπόλοιπα μέλη.

«Ήταν μέλος της Fed που αύξησε τα επιτόκια σε 17 συνεχόμενες συνεδριάσεις, κάτι που πυροδότησε τη Μεγάλη Χρηματοπιστωτική Κρίση», έγραψε σε σημείωμα προς πελάτες ο Τζέι Χάτφιλντ, επικεφαλής επενδύσεων της InfraCap.

«Επειδή ο Γουόρς υπήρξε σκληροπυρηνικός στην πολιτική του σε όλη του τη ζωή, η πρόσφατη πιο “ήπια” στάση του φαίνεται πολύ ύποπτη», πρόσθεσε ο Ντάτα, κάτι που ενισχύει την αβεβαιότητα για το τι θα κάνει τελικά αν αναλάβει πρόεδρος τον ερχόμενο Μάιο.

Τεχνητή νοημοσύνη

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουν οι αναλυτές και το πώς θα προσεγγίσει ο Γουόρς την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Σύμφωνα με το Axios πιστεύει ότι η πρόοδος της AI θα οδηγήσει σε μια έκρηξη παραγωγικότητας, δίνοντας στη Fed περιθώριο να μειώσει τα επιτόκια χωρίς να πυροδοτήσει πληθωρισμό.

Αν διατηρήσει τα επιτόκια χαμηλότερα λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι τεχνολογικές εταιρείες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να αναλάβουν περισσότερο χρέος για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους στην AI. Αυτό είναι καλό για όσους πιστεύουνότι η AI θα αποφέρει κέρδη κάποια στιγμή. Είναι κακό για όσους ανησυχούν για μια «φούσκα» στην AI.

Συμπέρασμα: Η Wall Street αισθάνεται άβολα επειδή μόλις της σερβιρίστηκε το λιγότερο αγαπημένο της πράγμα: η αβεβαιότητα.

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