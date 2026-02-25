Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από τις Nvidia και Oracle
16:49 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά την Τετάρτη (25/2), με στήριξη από τις Nvidia και Oracle, καθώς η αγορά επιχείρησε να ενισχύσει τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυτή την ώρα κατά 0,32% στις 49,333.22 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,58% στις 6,930.73 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite καταγράφει κέρδη 0,75% στις 23,029.29 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, η μετοχή της Nvidia ενισχύεται σχεδόν κατά 1% ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της, που έχει προγραμματιστεί για μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, μαζί με τα αποτελέσματα της εταιρείας λογισμικού Salesforce και της Snowflake, τα οποία επίσης αναμένονται μετά το πέρας της αγοράς την Τετάρτη.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση της Nvidia έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές επανεξετάζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) των hyperscalers στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Το κατά πόσο αυτή η εμπιστοσύνη της αγοράς μπορεί να διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί εν μέρει από τα αποτελέσματα της NVIDIA», έγραψε η Ulrike Hoffmann-Burchardi, επικεφαλής επενδύσεων για τις παγκόσμιες μετοχές, σε σχετικό σημείωμα. «Καθώς οι hyperscalers έχουν ανακοινώσει τις τελευταίες εβδομάδες νέα αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών, οι αγορές αναμένουν ότι η κατασκευάστρια τσιπ θα προβλέψει έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς, συνοδευόμενα από ισχυρή αύξηση πωλήσεων.»

Η εξίσου δραστήρια στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης Oracle καταγράφει άνοδο άνω του 2%, ηγούμενη της συνεχιζόμενης ανάκαμψης των μετοχών λογισμικού, αφού η μετοχή αναβαθμίστηκε από την Oppenheimer, η οποία εκτιμά ότι παρουσιάζει «ευνοϊκό» προφίλ κινδύνου-απόδοσης μετά την πρόσφατη διόρθωσή της.

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος λογισμικού συνεχίζει την ανοδική του πορεία από την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άνοδο περίπου 2%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κινείται οριακά υψηλότερα την Τετάρτη, καθώς μετοχές όπως οι Palantir Technologies και Microsoft καταγράφουν άνοδο. Την ίδια στιγμή, η Workday υποχώρησε κατά 6%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ασθενή πρόβλεψη εσόδων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη (24/2), οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ενισχύθηκαν, καθώς οι ανησυχίες για ανατροπές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους κλάδους υποχώρησαν. Η Advanced Micro Devices στήριξε τη γενικότερη αγορά, αφού η Meta Platforms ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με την εταιρεία ημιαγωγών.

Μετοχές λογισμικού και κυβερνοασφάλειας κατέγραψαν επίσης ανοδική αντίδραση κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίασης, μετά την ανακοίνωση της Anthropic για νέα connectors και plugins για το εργαλείο γνώσης Claude Cowork, που θα επιτρέπουν στις εταιρείες να συνδέουν το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης με υπάρχουσες εφαρμογές τους, όπως το Google Drive. Το Claude Cowork είχε προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο λογισμικού τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι θα διαταράξει τα επιχειρηματικά μοντέλα των υφιστάμενων προμηθευτών λογισμικού.

Ξεχωριστά, οι επενδυτές παρακολουθούν αυτή την εβδομάδα και τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με αύξηση των παγκόσμιων δασμών στο 15%, ωστόσο την Τρίτη τέθηκε σε ισχύ δασμός 10% στις παγκόσμιες εισαγωγές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκφώνησε το βράδυ της Τρίτης την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους (State of the Union), όπου αναφέρθηκε θετικά στην πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε πρόταση για παροχή πρόσβασης των εργαζομένων σε κρατικά εγγυημένο συνταξιοδοτικό λογαριασμό και επανέλαβε την έκκλησή του για απαγόρευση αγοράς μονοκατοικιών από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές.

