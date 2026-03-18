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Χαμενεΐ: Σύντομα «οι εγκληματίες θα πληρώσουν» για τη δολοφονία Λαριτζανί
Ειδήσεις
18:59 - 18 Μαρ 2026

Χαμενεΐ: Σύντομα «οι εγκληματίες θα πληρώσουν» για τη δολοφονία Λαριτζανί

Reporter.gr Newsroom
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«Οι εγκληματίες πρέπει να λογοδοτήσουν άμεσα για το αίμα του», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σχολιάζοντας τον θάνατο του επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Αλί Λαριτζανί.  

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης (17/3) τον θάνατο του Λαριτζανί, αρκετές ώρες μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ ότι σκοτώθηκε σε στοχευμένο πλήγμα στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα X δημοσιεύθηκε μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, τους μουσουλμάνους και τους «ελεύθερους λαούς» διεθνώς, στο οποίο αναφέρεται ότι έχασε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, κατά την επίθεση που σημειώθηκε «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου, καθώς και αρκετοί από τους σωματοφύλακές του.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν και τον θάνατο του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί από τον ισραηλινό στρατό. Σε ανακοίνωσή τους στην επίσημη ιστοσελίδα Sepah News, ανέφεραν ότι ο Σολεϊμανί «έπεσε ως μάρτυρας σε μια τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού».

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