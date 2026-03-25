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Άνοδος στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού μετά τα μηνύματα Τραμπ για αποκλιμάκωση με το Ιράν
Χρηματιστήρια
10:43 - 25 Μαρ 2026

Άνοδος στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού μετά τα μηνύματα Τραμπ για αποκλιμάκωση με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κατέγραψαν άνοδο την Τετάρτη 25/3, καθώς οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί πιθανών συνομιλιών με το Ιράν ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα, παρά τις διαψεύσεις της Τεχεράνης για άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις» και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι απέσυρε τις απειλές για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές «λόγω του ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες».

Στις αγορές, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,59% και έκλεισε στις 5.642,21 μονάδες, ενώ ο μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 3,40% στις 1.159,55 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε κέρδη 1,85%, κλείνοντας στις 8.534,3 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,87% φτάνοντας τις 53.749,61 μονάδες, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 2,57% στις 3.650,99 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng σημείωσε άνοδο 1,09%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα ενισχύθηκε κατά 1,4% στις 4.537,47 μονάδες.

Ωστόσο, οι μετοχές της Pop Mart κατέγραψαν «βουτιά» άνω του 23%, παρά το γεγονός ότι τα ετήσια έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά περίπου 185% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 37,12 δισ. γιουάν (5,4 δισ. δολάρια), ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά περισσότερο από 284%.

Σύμφωνα με τη Morningstar, η εντυπωσιακή ανάπτυξη της εταιρείας οφείλεται κυρίως στη βασική της σειρά Labubu, ωστόσο επισημαίνεται ότι η εταιρεία παραμένει εξαρτημένη από περιορισμένο αριθμό εμπορικών σημάτων, ενώ η επέκτασή της σε τομείς όπως η αδειοδότηση και τα θεματικά πάρκα ενέχει αυξημένους κινδύνους.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τετάρτη, καθώς ενισχύθηκαν τα σενάρια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent σημείωσε πτώση περίπου 6%, διαμορφούμενο στα 98,31 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 5% στα 87,65 δολάρια.

Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινήθηκαν ανοδικά το βράδυ της Τρίτης, με τα futures του S&P 500 και του Nasdaq 100 να ενισχύονται κατά 0,7% και 0,8% αντίστοιχα, ενώ τα futures του Dow Jones σημείωσαν άνοδο 318 μονάδων ή 0,7%.

Η άνοδος αυτή ακολούθησε μια συνεδρίαση όπου οι βασικοί δείκτες της Wall Street υποχώρησαν, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν εκ νέου εν μέσω της τέταρτης εβδομάδας του πολέμου με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,37% και έκλεισε στις 6.556,37 μονάδες, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 84,41 μονάδες (-0,18%) στις 46.124,06, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε απώλειες 0,84% και διαμορφώθηκε στις 21.761,89 μονάδες.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/03/2026 - 10:46
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