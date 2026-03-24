Wall Street: Υποχώρησαν οι μετοχές λόγω αύξησης των τιμών πετρελαίου και του πολέμου στο Ιράν

Στη Wall Street, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε την Τρίτη (24/3), επιστρέφοντας μέρος των ισχυρών κερδών που είχε σημειώσει την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου ανέβηκαν ξανά και ο πόλεμος στο Ιράν μαίνεται για τέταρτη εβδομάδα με αμφίβολη την εξέλιξή του.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης έχασε 0,37% και έκλεισε στις 6.556,34 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 84,41 μονάδες ή 0,18%, κλείνοντας στις 46.124,06 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,84% και έκλεισε στις 21.761,89 μονάδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» με το Ιράν, προσθέτοντας ότι «η άλλη πλευρά, σας διαβεβαιώνω, θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται μετά τη δημοσίευση του Τραμπ στο Truth Social τη Δευτέρα (23/3), όπου ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες για μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή».

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση είχε οδηγήσει τους βασικούς δείκτες να αυξηθούν περισσότερο από 1% την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν ότι δεν άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Επισημαίνεται ότι η αβεβαιότητα ανάμεσα στους επενδυτές στη Wall Street έχει αυξηθεί σχετικά με το πόσο αποτελεσματικές είναι οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πολέμου, δεδομένου ότι το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει επίσης, σύμφωνα με αναφορές, να αναπτύξει περίπου 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν λάβει απόφαση για χερσαία επέμβαση στο Ιράν.

Στο πετρέλαιο τώρα, οι τιμές ανέκαμψαν την Τρίτη μετά από πτώση στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτή την ώρα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται ελαφρώς κατά 0,08% στα 96,15 δολάρια το βαρέλι , ενώ τα συμβόλαια WTI αυξάνονται 0,42% στα 88,50 δολάρια ανά βαρέλι.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο ενεργειακός τομέας ήταν επίσης ο καλύτερος σε απόδοση στον S&P 500 κατά τη συνεδρίαση, σημειώνοντας άνοδο 2%. Αυτό έχει ανεβάσει τα κέρδη του για το μήνα πάνω από 9%, καθιστώντας το μοναδικό τομέα του S&P 500 σε θετικό έδαφος σε αυτό το χρονικό διάστημα.

«Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το Ιράν και, ως αποτέλεσμα, η αγορά κινείται με αρκετές διακυμάνσεις στην απόδοση, μέχρι να βελτιωθεί η ορατότητα», δήλωσε ο Terry Sandven, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στην U.S. Bank Asset Management. «Αν ο S&P [500] κλείσει κάτω από τις 6.500 μονάδες, πιθανότατα θα δούμε περαιτέρω πτώση».

Παράλληλα, οι επενδυτές έλαβαν και ενθαρρυντικά μηνύματα την Τρίτη, καθώς το Πακιστάν προσφέρθηκε να διευκολύνει συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα μέταλλα ο χρυσός ενισχύεται αυτή τη στιγμή κατά 1,47% στα 4,504.90 δολάρια η ουγγιά.