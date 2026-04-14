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Κέρδη στις Ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια
19:00 - 14 Απρ 2026

Κέρδη στις Ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Τρίτη (14/4), καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν αισιόδοξοι ότι ενδέχεται να επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά το γεγονός ότι τέθηκε σε ισχύ αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,95%

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έκλεισε με άλμα 1,22% στις 24.038,99 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 10.608,60 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε ράλι 1,12% στις 8.327,86 μονάδες.

Τέλος, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σκαρφάλωσε στις 18.287,54 δολάρια με κέρδη 1,46%, ο ιταλικός MIB κατέγραψε άνοδο 1,38% στις 48.183,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε ελαφρώς ενισχυμένος κατά 0,03% στις 9.362,42 μονάδες.

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