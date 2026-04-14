Κέρδη στις Ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,95%
Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έκλεισε με άλμα 1,22% στις 24.038,99 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 10.608,60 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε ράλι 1,12% στις 8.327,86 μονάδες.
Τέλος, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σκαρφάλωσε στις 18.287,54 δολάρια με κέρδη 1,46%, ο ιταλικός MIB κατέγραψε άνοδο 1,38% στις 48.183,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε ελαφρώς ενισχυμένος κατά 0,03% στις 9.362,42 μονάδες.