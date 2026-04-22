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Ασιατικές αγορές: Νέο ρεκόρ για τον Nikkei Ιαπωνίας με φόντο την παράταση της εκεχειρίας
Χρηματιστήρια
08:48 - 22 Απρ 2026

Ασιατικές αγορές: Νέο ρεκόρ για τον Nikkei Ιαπωνίας με φόντο την παράταση της εκεχειρίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν. Παρά την εξέλιξη αυτή, οι περισσότερες αγορές στην περιοχή της Ασίας κινήθηκαν πτωτικά, λόγω ανησυχιών ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να παραταθεί.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι, λόγω της εσωτερικής αστάθειας στο Ιράν και κατόπιν αιτήματος του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αναβάλουν επίθεση κατά του Ιράν μέχρι να υπάρξει ενιαία πρόταση από την ηγεσία της χώρας.

Πρόσθεσε ότι η εκεχειρία θα ισχύει έως ότου η Τεχεράνη καταθέσει πρόταση ή ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές. Διαπραγματευτές από την Τεχεράνη δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τες «χάσιμο χρόνου», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Η αβεβαιότητα αυτή οδήγησε και στην αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, JD Vance, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Axios και The New York Times.

Στις αγορές, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,98%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 1,37%. Ο νοτιοκορεατικός KOSPI κατέγραψε μικρή άνοδο 0,27%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,81%. Παράλληλα, ο ινδικός NIFTY 50 υποχώρησε κατά 0,57% και ο δείκτης Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,29%.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα αρχικά τους κέρδη, με το West Texas Intermediate να διαμορφώνεται στα 89,23 δολάρια το βαρέλι (-0,49%) και το Brent crude στα 98,17 δολάρια (-0,31%).

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έφτασε σε νέο ρεκόρ στις 59.691 μονάδες, καθώς τα στοιχεία για το εμπόριο έδειξαν αύξηση των εξαγωγών για έβδομο συνεχόμενο μήνα και εμπορικό πλεόνασμα 667 δισ. γιεν τον Μάρτιο. Παράλληλα, ο δείκτης Topix υποχώρησε κατά 0,63%, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στην επερχόμενη συνεδρίαση της Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Οι μετοχές της SoftBank Group κατέγραψαν άνοδο έως και 10%, μετά την ανακοίνωση ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Arm Holdings, Ρενέ Χάας, θα αναλάβει διευρυμένο ρόλο ως CEO της SoftBank Group International από τις 21 Απριλίου.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix σημείωσε πτώση σχεδόν 1%, μετά από αναφορές ότι θα επενδύσει 19 τρισ. γουόν για την κατασκευή νέας μονάδας προηγμένης συσκευασίας τσιπ, εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,30%, ενώ στην Ινδία ο Nifty 50 υποχώρησε, με τη μετοχή της HCL Technologies να καταγράφει απώλειες 8,87% μετά από απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου.

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