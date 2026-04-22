ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανοδικά κινείται η Wall Street με φόντο την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια
16:52 - 22 Απρ 2026

Ανοδικά κινείται η Wall Street με φόντο την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Wall Street, οι μετοχές καταγράφουν άνοδο την Τετάρτη (22/4), αφενός μετά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, καθώς και χάρη σε μια σειρά από θετικά εταιρικά αποτελέσματα.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,61% στις 7,108.89 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,73% στις 24,443.08 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο Dow Jones Industrial Average κερδίζει 385 μονάδες, ή 0,81%.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη (21/4) λίγο μετά το κλείσιμο της αγοράς, ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση δύο εβδομάδων της εκεχειρίας των ΗΠΑ με το Ιράν. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε:

«Με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά κατακερματισμένη -κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη- και κατόπιν αιτήματος του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας στη χώρα του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί της καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση», σημείωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στον στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, κατά τα λοιπά, να παραμείνει σε πλήρη ετοιμότητα, και συνεπώς θα παρατείνω την εκεχειρία μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα παραμένει αβέβαιο, καθώς η έλλειψη δέσμευσης από την πλευρά της Τεχεράνης οδήγησε σε παύση του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς για συμμετοχή σε ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των The New York Times και Axios που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους. Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν την Τετάρτη ότι οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης δεν προτίθενται να συμμετάσχουν, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ «χάσιμο χρόνου».

Ακόμη και μετά την παράταση της εκεχειρίας, το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατέσχεσε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι εντάσεις στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό παραμένουν υψηλές.

Πέρα από την ανακοίνωση για την εκεχειρία, το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε και από ένα ισχυρό ξεκίνημα της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων. Την Τετάρτη, η μετοχή της Boeing σημείωσε άνοδο άνω του 4%, μετά την ανακοίνωση μικρότερων του αναμενόμενου ζημιών για το πρώτο τρίμηνο. Επιπλέον, η μετοχή της GE Vernova εκτινάχθηκε κατά 10%, καθώς τα έσοδα της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Επισημαίνεται ότι οι δύο αυτές εταιρείες συγκαταλέγονται στο περισσότερο από 80% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα, ο S&P 500 κάλυψε όλες τις απώλειες που είχε καταγράψει από την έναρξη του πολέμου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση. Τόσο ο ευρύτερος δείκτης όσο και ο Nasdaq Composite κατέγραψαν πολλαπλά ιστορικά υψηλά, με τον S&P να κλείνει για πρώτη φορά πάνω από το επίπεδο των 7.100 μονάδων.

Παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η Στέφανι Αλιάγκα, στρατηγικός αναλυτής αγορών στην JPMorgan Asset Management, εκτιμά ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και την αύξηση της παραγωγικότητας.

«Είναι σαφές ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε πλήρη εξομάλυνση όσον αφορά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι αγορές κοιτούν μπροστά και η πραγματικότητα είναι ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε τροχιά αποκλιμάκωσης», δήλωσε η Αλιάγκα στο CNBC.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη με ακρίβεια τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα - και αυτό παραμένει κίνδυνος για τις αγορές, ιδιαίτερα για μια αγορά που κινήθηκε τόσο γρήγορα προεξοφλώντας ότι τα δύσκολα πέρασαν. Θα υπάρξουν διακυμάνσεις, όμως τελικά πρόκειται για μικρές αναταράξεις σε μια αγορά που διατηρεί ανοδική πορεία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον σπουδαίο ηθοποιό Στέφανο Ληναίο
Ειδήσεις

ΠΑΣΟΚ: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον σπουδαίο ηθοποιό Στέφανο Ληναίο

Οι... χρησμοί Στουρνάρα για Μέση Ανατολή, πληθωρισμό και ψηφιακό ευρώ
Οικονομία

Οι... χρησμοί Στουρνάρα για Μέση Ανατολή, πληθωρισμό και ψηφιακό ευρώ

Στουρνάρας: Οι αμερικανικές εκλογές θα επισπεύσουν το τέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομία

Στουρνάρας: Οι αμερικανικές εκλογές θα επισπεύσουν το τέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ