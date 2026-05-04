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«Έκπληκτη» η Κάλας για το μομέντουμ της απόσυρσης των Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία
Ειδήσεις
10:32 - 04 Μάι 2026

«Έκπληκτη» η Κάλας για το μομέντουμ της απόσυρσης των Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Την έκπληξή της εξέφρασε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν αυτή τη χρονική συγκυρία για να ανακοινώσουν την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.        

Πιο συγκεκριμένα, κατά την άφιξή της στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία, η Κάλας υπογράμμισε πως η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πυλώνα στο ΝΑΤΟ. «Είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα», τόνισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, αλλά και τα στρατηγικά συμφέροντα των ίδιων των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόθεσή του να αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία μέσα στον επόμενο χρόνο, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της συνολικής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τοποθετήσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, Σον Παρνέλ, η διαδικασία αποχώρησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός έξι έως δώδεκα μηνών.

Σημειώνεται ότι, με βάση επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στα τέλη του 2025, περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν σταθμευμένοι στη Γερμανία.

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