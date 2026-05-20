Ανάσα για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, αλλά ο κίνδυνος νέας έκρηξης τιμών παραμένει
10:32 - 20 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε στο 2,8% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας ONS, προσφέροντας μια προσωρινή ανακούφιση σε νοικοκυριά και κυβέρνηση. Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από το 3,3% του Μαρτίου και καλύτερο από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που ανέμεναν 3%.

Κύριος λόγος της επιβράδυνσης ήταν η μείωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, μετά το νέο πλαφόν τιμών που επέβαλε η Ofgem από την 1η Απριλίου. Στη μείωση συνέβαλαν επίσης οι μικρότερες αυξήσεις σε ύδρευση, αποχέτευση και τέλη κυκλοφορίας, αλλά και η πτώση τιμών σε τρόφιμα όπως σοκολάτες και προϊόντα κρέατος, καθώς και στα πακέτα διακοπών.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή. Η άνοδος των διεθνών ενεργειακών τιμών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου με το Ιράν αναμένεται να επηρεάσει ξανά το κόστος ζωής τους επόμενους μήνες. Ήδη καταγράφονται αυξήσεις σε καύσιμα, ρούχα και υποδήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία εξετάζει αν οι αυξήσεις τιμών θα οδηγήσουν σε νέο κύμα μισθολογικών πιέσεων. Οι αγορές θεωρούν πιθανή νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιούλιο κατά 0,25%, αν και αρκετοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η κεντρική τράπεζα θα αποφύγει πιο επιθετικές κινήσεις, καθώς η βρετανική οικονομία εμφανίζει αδύναμη ανάπτυξη και αυξανόμενη ανεργία.

