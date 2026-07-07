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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ
Χρηματιστήρια
19:36 - 07 Ιουλ 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης 7/7 σε αρνητικό έδαφος εν αναμονή των εξελίξεων της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,65% στις 646.28 μονάδες, ενώ η εικόνα στους επιμέρους κλάδους ήταν μικτή. Οι μετοχές τεχνολογίας δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις, καταγράφοντας πτώση 3,52%, ενώ οι εταιρείες βιομηχανικών αγαθών σημείωσαν απώλειες 2,37%. Ο κλάδος των βασικών πόρων υποχώρησε κατά 2,28%.

Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές των εταιρειών οικιακών αγαθών, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 1,63%, ενώ οι μετοχές του κλάδου υγείας κατέγραψαν κέρδη 1,3%.

Οι περισσότερες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με απώλειες. Πιο αναλυτικά:

  1. Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός δείκτης DAX υποχώρησε κατά 1,27% στις 25.489,26 μονάδες.
  2. Σο Μιλάνο, ο ιταλικός FTSE MIB ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 0,95% στις 52.455,44 μονάδες.
  3. Στο Παρίσι, ο γαλλικός δείκτης CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,51% στις 8.436,24 μονάδες.
  4. Στο Λονδίνο, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 10.665,88 μονάδες.
  5. Στη Μαδρίτη, ο ισπανικός ΙΒΕΧ έκλεισε με απώλειες 0,22% στις 19.640,20 μονάδες.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα, αναζητώντας μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα σχέδια των κρατών-μελών για τις αμυντικές δαπάνες και τις επενδυτικές ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν.

Παρά το πρόσφατο ράλι, οι μετοχές του αμυντικού κλάδου εξακολουθούν να υποαποδίδουν σε σχέση με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, καταγράφοντας άνοδο μόλις 3,4% από τις αρχές του έτους. Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών οφείλεται στις αμφιβολίες για το κατά πόσο οι κυβερνήσεις θα υλοποιήσουν στην πράξη τις εξαγγελίες τους για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, δεν έλειψαν και τα εμπόδια στις ευρωπαϊκές αμυντικές φιλοδοξίες. Η κατασκευάστρια αρμάτων μάχης KNDS ανέβαλε την προγραμματισμένη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, ενώ η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall είδε τη μετοχή της να υποχωρεί σημαντικά μετά την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να «παγώσει» ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο συμβόλαιο για την κατασκευή πολεμικών πλοίων.

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