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Στην Κωνσταντινούπολη ο ΥΠΕΞ του Ιράν για τη σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας: Στο επίκεντρο η κρίση με το Ισραήλ
Ειδήσεις
11:10 - 21 Ιουν 2025

Στην Κωνσταντινούπολη ο ΥΠΕΞ του Ιράν για τη σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας: Στο επίκεντρο η κρίση με το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συμμετέχοντας στη διήμερη υπουργική σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ), με κεντρικό θέμα «Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» με τη συμμετοχή δεκάδων κρατών και διεθνών οργανισμών.

Τη σύνοδο φιλοξενεί ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ενώ ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να απευθύνει ομιλία κατά την έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, στο περιθώριο της συνόδου θα διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση για την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που τις τελευταίες ημέρες έχει κλιμακωθεί με εκατέρωθεν πυραυλικά πλήγματα και απώλειες.

Διεθνής συμμετοχή και διακήρυξη για τη Γάζα και το Παλαιστινιακό

Περισσότεροι από 1.000 προσκεκλημένοι συμμετέχουν στη φετινή σύνοδο, εκπροσωπώντας τα 57 κράτη μέλη του Οργανισμού, καθώς και περίπου 30 διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, όπως:

  • ΟΗΕ
  • Αραβικός Σύνδεσμος
  • Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου
  • Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας (BSEC)
  • Ομάδα D8 των Αναπτυσσόμενων Χωρών
  • Οργανισμός Τουρκογενών Κρατών
  • Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM)
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO)

Κατά την ολοκλήρωση της συνόδου, αναμένεται η έγκριση της «Διακήρυξης της Κωνσταντινούπολης», καθώς και αποφάσεων για τα κρίσιμα ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα του ΟΙΣ, με επίκεντρο τη Γάζα και το Παλαιστινιακό ζήτημα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο περιθώριο της συνόδου – η πρώτη φορά που ο θεσμός συνεδριάζει επίσημα σε τουρκικό έδαφος.

Η συγκυρία της συνάντησης θεωρείται κρίσιμη, καθώς ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας επιχειρεί να διαμορφώσει κοινή στάση απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδίως μετά την ένταση που έχει προκαλέσει η άμεση αντιπαράθεση Τεχεράνης–Τελ Αβίβ και οι αυξημένοι κίνδυνοι για γενικευμένη σύρραξη στην περιοχή.

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