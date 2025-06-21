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Κεφαλογιάννης: Με σχέδιο και ετοιμότητα η αντιπυρική περίοδος – Πάνω από 3.300 πυρκαγιές μέχρι σήμερα
Πολιτική
10:59 - 21 Ιουν 2025

Κεφαλογιάννης: Με σχέδιο και ετοιμότητα η αντιπυρική περίοδος – Πάνω από 3.300 πυρκαγιές μέχρι σήμερα

Reporter.gr Newsroom
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Με ενισχυμένα μέσα, σαφή συντονισμό, αυστηρότερη πρόληψη και αυξημένη ετοιμότητα εξελίσσεται η φετινή αντιπυρική περίοδος, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την επιχειρησιακή κατάσταση της χώρας, επισημαίνοντας ότι έχουν καταγραφεί ήδη πάνω από 3.300 εστίες πυρκαγιών, αριθμός υψηλός, αν και ελαφρώς μειωμένος σε σύγκριση με το 2024.

«Παραμένουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής», δήλωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα την πυρκαγιά στο Γραμματικό, όπου η άμεση κινητοποίηση 18 εναέριων μέσων και ισχυρών επίγειων δυνάμεων αποσόβησε την εξάπλωση της φωτιάς.

Ενισχυμένα εναέρια μέσα, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το φετινό δυναμικό περιλαμβάνει:

  • Πάνω από 80 εναέρια μέσα
  • 18.000 πυροσβέστες (15.500 μόνιμοι και 2.500 εποχικοί)
  • 5.000 εθελοντές πυροσβέστες
  • 5.500 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης, δίνεται και στην τεχνολογία, με τον στόλο των drones να έχει σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 82, εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης.

Στο επίκεντρο η πρόληψη και ο ρόλος των δήμων

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε πως «πλέον είναι ξεκάθαρο ποιος κάνει τι» στο πεδίο των επιχειρήσεων, με την Πολιτική Προστασία να έχει τον συντονιστικό ρόλο σε συνεργασία με Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό και ΟΤΑ.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως το μεγάλο στοίχημα παραμένει η πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα καθαρισμού οικοπέδων, σημειώνοντας ότι φέτος έχουν κατατεθεί 700.000 δηλώσεις, έναντι 830.000 πέρυσι. Ο καθαρισμός είναι υποχρεωτικός για οικόπεδα εντός ή έως 100 μέτρα από το σχέδιο πόλης, αλλά και για εκτός σχεδίου όπου υπάρχουν κτίσματα.

Παρά την αύξηση της χρηματοδότησης προς τους δήμους (40 εκατ. ευρώ), ο Υπουργός εξέφρασε ανησυχία για τη χαμηλή αξιοποίηση των εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους. Μόλις πέρυσι, το 55% των ΟΤΑ είχε συνδεθεί με την πλατφόρμα καταγραφής ακαθάριστων οικοπέδων. Φέτος, αυτό το ποσοστό πλησιάζει το 100%, ωστόσο δεν λείπουν τα φαινόμενα αδράνειας. Όπως δήλωσε, εξετάζεται το ενδεχόμενο σύνδεσης της κρατικής χρηματοδότησης με την αποτελεσματικότητα των δημοτικών παρεμβάσεων.

Μόνιμες προσλήψεις και αλλαγές στο καθεστώς των εποχικών πυροσβεστών

Αναφερόμενος στο ανθρώπινο δυναμικό, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε πως φέτος οι εποχικοί πυροσβέστες προσλήφθηκαν για 8 μήνες αντί 6, ώστε να καλυφθεί και η αυξημένη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Επιπλέον, προανήγγειλε νομοσχέδιο που θα επιτρέπει τη μετατροπή εποχικών και εθελοντών πυροσβεστών σε μόνιμο προσωπικό, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη στελέχωση του Σώματος.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο σε καμία διαδικασία διερεύνησης

Κλείνοντας, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση «δεν θα σταθεί εμπόδιο σε καμία διαδικασία διερεύνησης». Τόνισε όμως την ανάγκη μελέτης της δικογραφίας πριν εξαχθούν συμπεράσματα και υπογράμμισε πως το φαινόμενο των καταχρήσεων επιδοτήσεων είναι διαχρονικό. «Στόχος μας είναι η διασφάλιση της νομιμότητας και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/06/2025 - 12:01
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