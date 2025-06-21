MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ: Η μουσική γιορτή που «σάρωσε» ξανά και «ανέβασε το ρυθμό» στη σκηνή της ελληνικής μουσικής

Τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2025 από την ΔΕΗ συμπλήρωσαν φέτος 22 χρόνια και για ακόμα μια χρονιά παρουσίασαν, την Δευτέρα 16 Ιουνίου στο κατάμεστο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, ένα εντυπωσιακό viral show που δημιουργεί τις νέες τάσεις στη μουσική, αναδεικνύει τους καλύτερους καλλιτέχνες του σήμερα και παρουσιάζει τα ταλέντα του αύριο.

Τα φετινά Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ συνδύασαν φέτος την αγάπη για τη μουσική με την ενέργεια. Με τη στήριξη του μεγάλου χορηγού, την ΔΕΗ, για πέμπτη συνεχή χρονιά, τα Mad VMA μας προσκάλεσαν να ανακαλύψουμε τον δικό μας ρυθμό και να γίνουμε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Η ΔΕΗ στηρίζει ενεργά τη μουσική ως δύναμη έκφρασης, έμπνευσης και σύνδεσης. Με συνέπεια στη διαχρονική της δέσμευση να δίνει ενέργεια σε δυνατές μουσικές εμπειρίες, ενώνει δυνάμεις με τα MAD Video Music Awards, μια γιορτή που αναδεικνύει τα πιο φωτεινά πρόσωπα και τις νέες τάσεις της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με κεντρικά μηνύματα «Energy Out Loud» και «Η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει», η ΔΕΗ στηρίζει διοργανώσεις που φέρνουν κοντά τη νέα γενιά με τη σύγχρονη μουσική έκφραση, στηρίζοντας καλλιτέχνες, δημιουργούς και κοινά που αναζητούν έμπνευση και αυθεντικότητα.

Για τρίτη χρονιά, μια μέρα νωρίτερα από τη βραδιά της απονομής, το MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ, το «χωριό» των βραβείων, υποδέχτηκε το κοινό, στον εξωτερικό χώρο Tae Kwon Do, σε μια μοναδική MAD εμπειρία. Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν και φέτος στο MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ, το οποίο μετέτρεψε τον χώρο του Tae Kwon Do σε έναν ασταμάτητο, πολύχρωμο καλοκαιρινό προορισμό. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες εκπλήξεις του MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ, ξεχώρισε το μεγάλο δώρο της ΔΕΗ, η οποία πρόσφερε 1 χρόνο δωρεάν ρεύμα σε ένα τυχερό άτομο συνδέει την ενέργεια της μουσικής με την καθημερινή ενέργεια που όλοι χρειαζόμαστε.

Όσοι παρευρέθηκαν στο #2daysfreefest έζησαν ένα pre-show experience με μουσική, δώρα, influencers, τρελές εκπλήξεις και φυσικά δωρεάν είσοδο! Είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε Influencer’s Meet-Up, να φωτογραφηθούν στα Insta-ready σημεία, να λάβουν αμέτρητα δώρα κάθε 10 λεπτά, να συμμετέχουν στα Brand activations, να επισκεφτούν το Food Court powered by Everest και να παίξουν παιχνίδια όπως Bungee Trampoline και Skate Ramp μέχρι τελικής πτώσης! Αποκορύφωμα του φεστιβάλ, η μεγάλη MAD συναυλία με τον απόλυτο πρωταγωνιστή της rap σκηνής , FY, το βράδυ της Κυριακής, που ξεσήκωσε το κοινό. Μαζί του βρέθηκαν οι μοναδικοί Roi & Daima, ενώ hosts της συναυλίας ήταν οι Vangelis Nakis & Pamairii.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι και αυτήν τη χρονιά ο θεσμός των MAD VMA ήταν sold out, ενώ η συμμετοχή του κοινού στην ψηφοφορία ήταν ιδιαίτερα υψηλή με εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους να καταμετρώνται για να αναδείξουν τους μεγάλους νικητές της βραδιάς.

Το διαχρονικό ελληνικό μουσικό θεσμό παρουσίασε ο ένας και μοναδικός Θέμης Γεωργαντάς, έχοντας μαζί του τους Superhosts: Fipster, Garifalia Kalifoni, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Ilenia Williams και Athina Klimi ενώ η Amalia T. έστειλε την αγάπη της από το εξωτερικό.

Η βραδιά ξεκίνησε με το Warm Up set του DJ και παραγωγού Αντώνη Δημητριάδη – AD1, και φυσικά την «Asteromata» Klavdia, τους Playmen, τον Αντώνη Δημητριάδη AD1 και τον Ματθαίο Τσαχουρίδη, powered by ΔΕΗ που έδωσαν τον παλμό μέσα στο γήπεδο ξεσηκώνοντας τους θεατές.

Αμέσως μετά, παρουσιάστηκε το εντυπωσιακό Intro Video με πρωταγωνιστές την Άννα Βίσση, τον παρουσιαστή Θέμη Γεωργαντά και τους φετινούς Superhosts. Το video ήταν εμπνευσμένο από τη γενική αισθητική των φετινών Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ, συνδυάζοντας στοιχεία από το Korean Wave, τις σύγχρονες AI τεχνολογίες και την y2k αισθητική.

Στη συνέχεια, ο Θέμης Γεωργαντάς ανέβηκε στη σκηνή, χόρεψε και άναψε τα αίματα στην αρένα με το Energy Meter από το μεγάλο χορηγό, την ΔΕΗ, και το εκρηκτικό μήνυμα "Energy Out Loud", παρακινώντας τον κόσμο να εκφραστεί ελεύθερα και να αφήσει την ενέργεια και το πάθος να ακουστούν δυνατά!

Έδωσε στη συνέχεια το λόγο στην Ευαγγελία Πλατανιώτη, η οποία ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για το «Βίντεο της Χρονιάς», με νικήτρια την Άννα Βίσση και το τραγούδι «Σε περίπτωση που». Η Άννα Βίσση δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων όμως φρόντισε να στείλει ευχαριστήριο βίντεο για να μην απογοητεύσει τους φαν της.

Ο Fipster και η Garifalia Kalifoni, δύο από τους Superhosts της βραδιάς, βρέθηκαν μαζί με τον Θέμη Γεωργαντά στο Mad Chat Box by PANTENE, μεγάλου υποστηρικτή της βραδιάς, όπου υποδέχτηκαν τους συμμετέχοντες για τις πιο hot ερωτήσεις.

Ακολούθησε το act του RACK με τρεις μεγάλες επιτυχίες του: "Griselda", "Ma Bella", και "F16".

Ο Σάκης Τανιμανίδης απένειμε το βραβείο «Καλύτερο Album» στη Marina Satti για το άλμπουμ Π.Ο.Π.

Στη συνέχεια ο Θέμης Γεωργαντάς μας καλωσόρισε στη “Sweet Zone” του AXE και της Marseaux η οποία ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Τρέλανέ μας». Έπειτα, ανέβηκε στη σκηνή ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και στη συνέχεια παρουσίασε τον νικητή της κατηγορίας «Καλλιτέχνης Ποπ» που ήταν οι ΜΕΛΙSSES.

Μετά από μία ειδική αναφορά στην κερκίδα της Lidl, ο Θέμης Γεωργαντάς παρουσίασε το μουσικό αφιέρωμα στις επιτυχίες των 00’s, με τους ONIRAMA, Μύρωνα Στρατή, Professional Sinnerz και ΟΝΕΜΑΝSHOW , να ερμηνεύουν τα τραγούδια: "Όταν σε είχα πρωτοδεί", "Πάνω απ' όλα" και " Χορός".

Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή απένειμε το βραβείο για την κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς- Airplay» στη Δέσποινα Βανδή & Mente Fuerte για την επιτυχία τους «Πανσέληνος». Το Energy Meter της ΔΕΗ άγγιξε για δεύτερη φορά τα κόκκινα από την εκρηκτική ένταση του κοινού.

Ο FY εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τους Theo Evan και KINGS, παρουσιάζοντας τα κομμάτια «Money dance» και «Rockstar». Η εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη HYUNDAI, επίσημο χορηγό της βραδιάς.

Την απονομή για την κατηγορία «Best Performer», έκανε ο Κώστας Τσουρός στην Ελένη Φουρέιρα ενώ ακολούθησε η Κατερίνα Λιόλιου με ερμηνείες των τραγουδιών «Για την επόμενη» και «Το 'βαλε».

Για την υποψηφιότητα «Καλλιτέχνης Λαϊκό », η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Θέμης Γεωργαντάς παρέδωσαν το βραβείο στον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Στη σκηνή στη συνέχεια ανέβηκαν οι Superhosts και παρουσιάστριες του Mad, Μαριάννα Γαρυφαλλίδη και Ilenia Williams, οι οποίες προλόγισαν τον Sicario. Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε το νέο του single «Κοντεύω» καθώς και τη viral επιτυχία του «Fwtia».

Ακολούθησε η απονομή του βραβείου «Καλύτερο Ποπ Adult » το οποίο έλαβε η Marina Satti για το τραγούδι «Ah Thalassa» από την Μαρία Αναστασοπούλου.

Κατόπιν, ο Θέμης Γεωργαντάς μαζί με τους Superhosts Dr.Chris και Giorgos Davos, παρουσίασαν τα Mad Dance Auditions by Pantene και προλόγισαν τη LILA, η οποία ερμήνευσε τα τραγούδια "Maniatiko", "Apotipoma" και "Exxxtra".

Φέτος, το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς Viral» παρέλαβε η Ελένη Φουρέιρα, από τον Αντίνοο Αλμπάνη.

Ο SASKE ερμήνευσε τις επιτυχίες "Prin mafiseis" και ”Gia sena”. Το βραβείο «Καλύτερη Μπαλάντα» απένειμαν ο Φωκάς Ευαγγελινός και η Μαρία Κοζάκου στην Klavdia για το τραγούδι «Asteromata».

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Χρήστος Μάστορας παρουσίασαν το τραγούδι "Χόρεψε", ενώ οι Rainbow Mermaids απένειμαν το βραβείο «Καλύτερο Dance» στη LILA για το τραγούδι «Koino Mystiko».

Η Marina Satti εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τον Tso, παρουσιάζοντας τις επιτυχίες: ”Lola", Epano sto trapezi, "Blouzaki και "Mi me lete shy" . Αμέσως μετά, η Δανάη Μπάρκα, απένειμε το βραβείο για το «Καλύτερο Ντουέτο» στους Δέσποινα Βανδή & Mente Fuerte για το τραγούδι «Πανσέληνος». Την απονομή συνόδευσε ψηφιακή εμφάνιση-έκπληξη του ποδοσφαιριστή Rodinei, ο οποίος συνεχάρη τη Δέσποινα Βανδή.

Ακολούθησε το act του APON, ο οποίος ερμήνευσε τα “Kaigomai”, "Xiliometra" και "Vorias".

Οι παρουσιάστριες του Mad, Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη και Αθηνά Κλήμη, μαζί με την νικήτρια ομάδα «Anakates» του διαγωνισμού Mad Squad by COCA COLA παρουσίασαν την κατηγορία «Καλλιτέχνης Urban», την οποία κέρδισε ο RACK.

Η Ελένη Φουρέιρα μας έκανε να χορέψουμε σε ξέφρενους ρυθμούς για μια ακόμα φορά με το ολοκαίνουργιο hit «Disco-Tech» ενώ ο φετινός νικητής της κατηγορίας «Τραγούδι της Χρονιάς- Digital» ήταν ο APON με το τραγούδι «Vorias», το οποίο παρέλαβε από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Οι Evangelia, Marseaux και ROI μαζί με τις Rainbow Mermaids ερμήνευσαν τα κομμάτια "Vradia" και "Alithia" ενώ το «Καλύτερο Λαϊκό» κέρδισε η Κατερίνα Λιόλου με το τραγούδι «Ο άνδρας των ονείρων μου». Την απονομή έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Οι Marcus & Martinus, Super Special Guests των Mad Video Music Awards 2025 από την ΔΕΗ, επισκέφθηκαν την Ελλάδα αποκλειστικά για τη φετινή διοργάνωση και εμφανίστηκαν στη σκηνή, ερμηνεύοντας τα τραγούδια τους "Εndless Summer" και “Unforgetable”. Αμέσως μετά, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, παρουσίασαν το «Καλύτερο Ελληνικό Χορευτικό», το οποίο κέρδισε η Αναστασία με το τραγούδι «Σιγά το πράγμα».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παρουσίασε το τραγούδι "Το πάρτυ (θα έχει το όνομά σου)", το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Coca Cola, καθώς και το νέο του single "Αχ καρδιά μου". Στη συνέχεια η Μαρία Μάρκου ή αλλιώς «Γυναίκα με τα μαύρα» ανακοίνωσε το Sicario ως νικητή του βραβείου «Καλλιτέχνης της Χρονιάς».

Η Tamta και ο SASKE, παρουσίασαν το "Chrome hearts & The Heroine Mix”, ενώ το βραβείο για τον «Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο» απένειμαν οι Νίνα Μαζάνη και Παναγιώτης Ραφαηλίδης στον Papazo.

Στη συνέχεια η Δέσποινα Βανδή παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι "Φαινόμενο", ενώ την απονομή για το «Καλύτερο Urban» έκαναν οι Superhosts Μαριάννα Γαρυφαλλίδη και Ilenia Williams στον SASKE για το τραγούδι «Gia sena».

H Αναστασία, η Γωγώ Τσαμπά και η Marina Satti ανέβηκαν στη σκηνή, ερμηνεύοντας τα τραγούδια "Φιλικά", "Για την Ελλάδα" και "Τριανταφυλλάκι". Το βραβείο «Viral Hero» απονεμήθηκε στον Fipster για 2η συνεχόμενη χρονιά, από τη Μπέσσυ Αργυράκη και την Εβελίνα Νικόλιζα.

Ο Νίκος Απέργης ερμήνευσε το “Γλέντι”, ενώ μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή ερμήνευσαν το “Ωραιότερο πλάσμα του κόσμου”. O Λευτέρης Πανταζής και οι KINGS, ερμήνευσαν μια σύγχρονη εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας "Έβδομος ουρανός".

Οι Superhosts Fipster και Garifalia Kalifoni παρουσίασαν την κατηγορία «Τραγούδι Viral», με νικήτρια την Άννα Βίσση. Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ, ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του, αναφερόμενη στα βραβεία της ως «καλοκαιρινά δώρα» και μετέφερε το μήνυμά της μέσω ευχαριστήριου βίντεο.

https://youtu.be/CSKix79r1Ls?si=V6rfPR73CiK_agBl