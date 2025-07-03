ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Παρίσι: Επιστροφή για κολύμβηση στον Σηκουάνα μετά από 102 χρόνια
Ειδήσεις
23:15 - 03 Ιουλ 2025

Παρίσι: Επιστροφή για κολύμβηση στον Σηκουάνα μετά από 102 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
Οι τοπικές αρχές του Παρισιού ανακοίνωσαν ότι τρεις περιοχές κατά μήκος των όχθων του Σηκουάνα θα φιλοξενούν καθημερινά πάνω από 1.000 κολυμβητές από τις 5 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. Το έργο αυτό αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών καθαρισμού που ξεκίνησαν με αφορμή τους Αγώνες του Παρισιού 2024.

Η επαναλειτουργία του Σηκουάνα ως λουτρικής λωρίδας μετά από έναν αιώνα, συνδυάζει περιβαλλοντική αναβάθμιση, αστική βιωσιμότητα και προσφέρεται ως φιλική λύση δροσιάς. Οι τρεις τοποθεσίες που μπορούν να κολυμπούν οι λουόμενοι είναι:

  1. Quai de Bercy (12ο διαμέρισμα): Δύο ασφαλείς λουτρικές δεξαμενές κοντά στη γέφυρα Simone-de-Beauvoir, με εγκαταστάσεις αλλαγής και παροχής πρώτων βοηθειών.
  2. Bras de Grenelle (15ο διαμέρισμα): Οικογενειακό σημείο με ρηχό νερό, κατάλληλο για παιδιά, ακριβώς απέναντι από τον Πύργο του Άιφελ.
  3. Bras Marie (4ο διαμέρισμα): Στο κέντρο του Παρισιού, κοντά στο Pont de Sully και την Île Saint‑Louis. Θα λειτουργεί πρωινές ώρες και όλη την Κυριακή, λόγω κίνησης τουριστικών σκαφών.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αποδείξαμε ότι οι σκεπτικιστές έκαναν λάθος και που μπορέσαμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που είχαμε αρχικά αναλάβει, για κάτι που ήταν πολύ μεγάλο και πολύ περίπλοκο να επιτευχθεί, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, και που οι (θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού 2024) μας επέτρεψαν να επιταχύνουμε», δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Παρισιού για τον Σηκουάνα, Πιερ Ραμπαντάν.

Όπως αναφέρει το Reuters, η επαναλειτουργία του Σηκουάνα για κολύμβηση είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων προσπαθειών των αρχών για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού του ποταμού, με αφορμή τη συμπερίληψή του ως τόπου διεξαγωγής Ολυμπιακών αγώνων κατά τη διάρκεια των Θερινών Αγώνων του Παρισιού 2024.

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου θα διεξάγονται καθημερινά έλεγχοι της ποιότητας του νερού, με πράσινες και κόκκινες σημαίες – παρόμοια με τα συστήματα ασφαλείας στις παραλίες – που θα υποδεικνύουν αν οι περιοχές κολύμβησης είναι ανοικτές ή κλειστές.

Εκτός από τις τρεις τοποθεσίες εντός του Παρισιού, 14 περιοχές κολύμβησης εκτός των ορίων της πρωτεύουσας θα δημιουργηθούν στους ποταμούς Σηκουάνα και Μαρν. Δύο από αυτές άνοιξαν ήδη τον Ιούνιο στον Μαρν.

