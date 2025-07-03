ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Eλληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών: Συγχαρητήριο μήνυμα στην εταιρεία SVS
Ναυτιλία
22:59 - 03 Ιουλ 2025

Eλληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών: Συγχαρητήριο μήνυμα στην εταιρεία SVS

Reporter.gr Newsroom
Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων  συγχαίρει την Ναυτική Εταιρεία SVS για την αγορά του υπό ελληνική σημαία νεότευκτου ρυμουλκού ΕΛΕΝΗ SVS II το οποίο κατάπλευσε προ ημερών στο λιμάνι του Πειραιά.

Η κίνηση αυτή πράγματι συνεισφέρει σημαντικά στην βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των ρυμουλκήσεων στα ελληνικά λιμάνια. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, η πάγια θέση της Ένωσής μας για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του ελληνικού στόλου των ρυμουλκών προκειμένου, πέραν της ασφάλειας, να επιτευχθεί και η ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων ρυμουλκικών υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Παύλος Ξηραδάκης δήλωσε "Το ΕΛΕΝΗ SVS II αποτελεί το 13ο σε σειρά νεότευκτο ρυμουλκό που υψώνει την ελληνική σημαία αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τα θετικά αποτελέσματα του νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο αποτελεί θεμέλιο λίθο στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού στόλου των ρυμουλκών καθώς και στην ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή των διαρκών και δομικών εξελίξεων στις εθνικές και διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές".

