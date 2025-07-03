Μεγάλη νίκη Τραμπ: Το νομοσχέδιο των φορολογικών μειώσεων και δαπανών έλαβε την έγκριση του Κογκρέσου

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε τη «μεγάλη νίκη» στο Κογκρέσο την Πέμπτη 3 Ιουλίου, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων, με ψήφους 218-214, ενέκρινε το τεράστιο νομοσχέδιο που συνδυάζει μόνιμες φοροαπαλλαγές, αυξημένες δαπάνες και περικοπές σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, διασφαλίζοντας την αποστολή του στον Λευκό Οίκο για υπογραφή.

Η έγκριση του μεγάλης κλίμακας φορολογικού και δαπανητικού πακέτου του Τραμπ σηματοδοτεί μια πρώτη, και ίσως οριστική, νίκη για την ατζέντα του, ενισχύοντας τη μεσαία τάξη μέσω φοροελαφρύνσεων αλλά παράλληλα επιδείνωσε τη θέση κοινωνικών προγραμμάτων και περιέπλεξε τη δημοσιονομική κατάσταση.

Το πακέτο χρηματοδοτεί την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, καθιερώνει οριστική επέκταση των φοροελαφρύνσεων που θεσπίστηκαν το 2017 και εισάγει νέες μειώσεις φόρων στο πλαίσιο της προεκλογικής του προεκλογής για το 2024.

Περιλαμβάνονται επίσης περικοπές στη δημόσια υγεία και επιδόματα τροφίμων, ενώ καταργούνται δεκάδες ενισχύσεις για την πράσινη ενέργεια.

Οι περικοπές καλύπτονται εν μέρει, όμως σύμφωνα με το ανεξάρτητο Κογκρεσιακό Γραφείο Προϋπολογισμού, το πακέτο θα προσθέσει περίπου 3,4 τρισ. δολάρια στο ήδη βεβαρημένο χρέος των 36,2 τρισ. δολαρίων της χώρας .

Η ψηφοφορία είχε βαθύτατες πολιτικές συνέπειες, και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα βήματα στις εκλογές του 2026. Παρά τις σοβαρές ενστάσεις για το κόστος της νομοθεσίας, οι Ρεπουμπλικάνοι υποστήριξαν συντριπτικά το σχέδιο· μόνο δύο βουλευτές του κόμματός τους τάχθηκαν κατά στην ψηφοφορία. Η Γερουσία είχε ήδη εγκρίνει το νομοσχέδιο με οριακή πλειοψηφία.