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Παπουτσάνης: Αυξήθηκε κατά 27% ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
18:12 - 07 Ιουλ 2025

Παπουτσάνης: Αυξήθηκε κατά 27% ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Στα 40,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το Α’ Εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Οι εξαγωγές συνέχισαν να στηρίζουν την ανάπτυξη της εταιρείας, αποτελώντας το 55% του συνολικού τζίρου.

Όσον αφορά στην συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών του Α’ Εξαμήνου 2025, επισημαίνεται ότι το 31% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 15% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 41% από παραγωγές τρίτων και το 13% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Για το σύνολο του 2025, η εταιρεία προβλέπει τη διατήρηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών, τόσο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των υφιστάμενων και της έναρξης σημαντικών νέων συνεργασιών, όσο και χάρη στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων, με δυναμική επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 37% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, ως αποτέλεσμα της δυναμικής επέκτασης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της εισόδου της εταιρείας σε νέες σημαντικές κατηγορίες φροντίδας νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας έχει υπερδιπλασιαστεί το Ά Εξάμηνο του έτους, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας, ενώ θετικά κινήθηκαν οι πωλήσεις και στις παραδοσιακές κατηγορίες δραστηριοποίησης, αυτές της Προσωπικής Περιποίησης, καταγράφοντας ανάπτυξη 8% το Ά Εξάμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 7% το Α’ εξάμηνο του 2025, οδηγούμενες τόσο από την ανάπτυξη των πωλήσεων των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης, όσο και από τις πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων τρίτων στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης παρουσίασαν αύξηση κατά 18% το Ά Εξάμηνο του 2025, σε σχέση με το Ά Εξάμηνο του 2024, με δυναμική ανάπτυξη τόσο στην εγχώρια αγορά (+15%), όσο και στις αγορές του εξωτερικού (+33%).

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη το Α’ Εξάμηνο καθώς έκλεισαν με αύξηση +44% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, χάρη στη διεύρυνση της συνεργασίας με υφιστάμενους πελάτες.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Οι πωλήσεις της κατηγορίας των σαπωνομαζών παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 2% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2024.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 12:09
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