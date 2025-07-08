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ΣΥΡΙΖΑ: Η ψήφος μας στην Επιτροπή Δεοντολογίας, πολιτική καταδίκη της επιλογής Μητσοτάκη να «μπαζώσει» την αλήθεια
Πολιτική
18:14 - 08 Ιουλ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Η ψήφος μας στην Επιτροπή Δεοντολογίας, πολιτική καταδίκη της επιλογής Μητσοτάκη να «μπαζώσει» την αλήθεια

Reporter.gr Newsroom
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«Η ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τις άρσεις ασυλίας είναι ταυτόχρονα μια πολιτική καταδίκη της επιλογής Μητσοτάκη να μπαζώσει την αλήθεια στην προκαταρκτική Τριαντόπουλου και σύμφωνη με το Σύνταγμα», υπογραμμίζει την Τρίτη (8/7) σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρώτος είχε ξεκάθαρα τοποθετηθεί ότι η μεθόδευση στην προκαταρκτική Τριαντόπουλου ήταν αντιθεσμική και παράνομη. Η Νέα Δημοκρατία που έκανε το παν προκειμένου να μην γίνει πλήρης ποινική διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών ποινική διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών κόβοντας μάρτυρες από την εξεταστική επιτροπή και ναρκοθετώντας την άσκηση των εισαγγελικών αρμοδιοτήτων της προκαταρκτικής επιτροπής, έρχεται σήμερα να μιλήσει για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα», σημειώνει η Κουμουνδούρου, καλώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «να κοιταχτεί πρώτα στον πολιτικό του καθρέφτη πριν παρομοιάσει τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης με τη Χρυσή Αυγή

«Για δυόμισι χρόνια ολόκληρη η κοινωνία παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση την κυβέρνηση του μπαζώματος να κάνει κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και επικοινωνιακές ακροβασίες με ένα και μοναδικό στόχο: να μην διερευνηθούν μέχρι τέλους οι ευθύνες της για το έγκλημα», τονίζει και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στην προκαταρκτική Τριαντόπουλου και σήμερα στην επιτροπή για τις άρσεις ασυλίας τήρησε απολύτως τις προβλέψεις του συντάγματος αντίθετα με τον κ. Μητσοτάκη που το παραβιάζει καθημερινά».

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