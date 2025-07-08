ΕΤΑΔ: Νέα εποχή για το ιστορικό «Ξενία Ουρανούπολης» - Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός μακροχρόνιας εκμίσθωσης

Η Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., θυγατρική του Υπερταμείου, ολοκλήρωσε τον ανοικτό ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό (e-auction), για την μακροχρόνια εκμίσθωση, για 30 έτη, του «Ξενία Ουρανούπολης», δίνοντας νέα πνοή σε ένα ιστορικό ξενοδοχείο που πλέον μπορεί να αναβαθμιστεί σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα, στην καρδιά της Βόρειας Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός συγκέντρωσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή 7 επενδυτικών σχημάτων, εκ των οποίων 6 ελληνικές και 1 αλλοδαπή εταιρεία, ενώ η τιμή εκκίνησης ορίστηκε στα 240.000 ευρώ ετησίως. Προσωρινή ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΔΟΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», καταθέτοντας την υψηλότερη προσφορά, ύψους 826.875 ευρώ ετησίως.

Το Ξενία Ουρανούπολης, χτισμένο το 1959 από τον κορυφαίο αρχιτέκτονα, Περικλή Σακελλάριο, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική και ένα ζωντανό μνημείο του πρωτοποριακού δικτύου ξενοδοχείων Xenia, που επαναπροσδιόρισε την έννοια της ελληνικής φιλοξενίας στα μέσα του 20ού αιώνα. Στρατηγικά τοποθετημένο στην πύλη του Αγίου Όρους, δίπλα στην πόλη της Ουρανούπολης, το ακίνητο εκτείνεται σε οικόπεδο 27.817 τ.μ., με 330 μ. θαλάσσιο μέτωπο, ιδιωτική παραλία, πισίνα, 82 δωμάτια και 16 bungalows, αποτελώντας έναν μοναδικό προορισμό παραθαλάσσιας πολυτέλειας και πολιτιστικής αξίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανοίγει ο δρόμος για την αναβάθμιση και πλήρη επαναλειτουργία του Ξενία Ουρανούπολης ως σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και συμβάλλοντας στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής και της Βόρειας Ελλάδας.

Η ΕΤΑΔ επενδύει συστηματικά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, διατηρώντας, παράλληλα, στο επίκεντρο της στρατηγικής της την κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες Μέσω της αξιοποίησης εμβληματικών ακινήτων, όπως το Ξενία Ουρανούπολης, συμβάλλει ουσιαστικά στην τόνωση του ποιοτικού τουρισμού, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της δυναμικής επιχειρηματικότητας στη χώρα.