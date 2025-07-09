Προχωρά η επένδυση του Ελληνοαμερικανού trader και επιχειρηματία Άγγελου Μιχαλόπουλου στην Ίο με τον όμιλο Calilo, καθώς η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά πλειοψηφία, τάχθηκε υπέρ της έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του συγκεκριμένου project.

Υπενθυμίζεται ότι έναν μήνα νωρίτερα ο δήμος Ιητών είχε αναφέρει στην αντίστοιχη απόφασή του πως «δεν δύναται να γνωμοδοτήσει θετικά επί της υπό διαβούλευση ΣΜΠΕ» έως ότου δημοσιευτεί το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο και συνεκτιμηθεί στη ΣΜΠΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες, η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά για την υλοποίηση του έργου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εισηγήθηκε η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας Κυκλάδων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, πάντως, έγινε αναφορά, μεταξύ άλλων, στη φέρουσα ικανότητα του νησιού, στην ενίσχυση των υποδομών, καθώς και στην απουσία Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Όπως τόνισε η Ελευθερία Βολάκη, νομική σύμβουλος, «η επένδυση θα εγκριθεί με προεδρικό διάταγμα και όχι με πολεοδομική άδεια». Ο Παναγιώτης Γετίμης, πολεοδόμος - χωροτάκτης από την εταιρεία «Δέκαθλον Α.Ε.», σχολίασε πως «είναι η πρώτη φορά όπου στη ΣΜΠΕ εφαρμόζονται δείκτες φέρουσας ικανότητας, είναι ήπια η ανάπτυξη».

Η επένδυση

Σύμφωνα με το πλάνο του φορέα ανάπτυξης του έργου «105 Ανώνυμη Τουριστική και Τεχνική Εκμετάλλευσης Ακινήτων», το οποίο έχει εγείρει ουκ ολίγες αντιδράσεις, προβλέπεται η δημιουργία ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, το οποίο θα απαρτίζεται από 20 περίπου τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες διαφόρων τύπων και μεγεθών και η κατασκευή ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων σε ακίνητο 566 στρεμμάτων στη θέση «Κουμπάρα - Διακοφτό - Φάρος».

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάπτυξη 14 περίπου κατοικιών εμβαδού 280-300 τ.μ. και 6 περίπου ακόμη εμβαδού 500 τ.μ., καθώς επίσης και ενός ξενοδοχείου, δυναμικότητας 74 κλινών. Συνολικά, στο συγκρότημα θα μπορούν να φιλοξενούνται περισσότεροι από 200 επισκέπτες.

Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στη σχετική ΣΜΠΕ, στόχος είναι «η δημιουργία ενός συγκροτήματος ήπιας ανάπτυξης με συμβατές και συμπληρωματικές χρήσεις και αλληλοτροφοδοτούμενες λειτουργίες, που θα λειτουργήσει ως ένα χωρικά συνεκτικό σύνολο, ιδιαιτέρως ήπιας τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, στο βορειοδυτικό τμήμα του κυκλαδίτικου νησιού».

Αντιπρόεδρος της εταιρείας «105 Ανώνυμη Τουριστική και Τεχνική Εκμετάλλευσης Ακινήτων» είναι η Βασιλική Πετρίδου, σύζυγος του πρώην trader της Wall Street, Άγγελου Μιχαλόπουλου, εμπνευστή του ομίλου Calilo.

Εκτός από το εν λόγω project, η εταιρεία έχει στα σκαριά δύο ακόμη επενδύσεις στο νησί, με τον συνολικό προϋπολογισμό να διαμορφώνεται στα 200 εκατ. ευρώ. Με βάση τον σχεδιασμό του ομίλου Calilo, η δεύτερη ανάπτυξη στην Ίο αφορά τη δημιουργία ενός ακόμη Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην περιοχή Πικρί Νερό και το τελευταίο επενδυτικό έργο αφορά την ίδρυση ενός επιπλέον Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, δυναμικότητας 280 κλινών, με 80 επιπλωμένες κατοικίες.