Ο πρώην πρόεδρος της Ισλανδίας ασκεί πλέον καθήκοντα... δασοφύλακα – Ο τουριστικός «χάρτης» του νησιού

Αν αυτό το καλοκαίρι ταξιδέψετε βόρεια στην Ισλανδία, οι πιθανότητες είναι ότι ο ξεναγός σας στο πιο πολυσύχναστο εθνικό πάρκο του νησιού ήταν κάποτε πρόεδρος της χώρας.

Ο Gudni Th. Johannesson, ένας επικεφαλής του κράτους με δύο θητείες, του οποίου η θητεία έληξε πέρυσι, είναι τώρα δασοφύλακας μερικής απασχόλησης στο Thingvellir, ένα τραχύ ρήγμα όπου οι τεκτονικές πλάκες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας απομακρύνονται αργά.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η εποχιακή εργασία του 56χρονου υπογραμμίζει τις επίπεδες κοινωνικές ιεραρχίες στο έθνος του βόρειου Ατλαντικού με λιγότερους από 400.000 κατοίκους. Θα απαντά σε ερωτήσεις στη ρεσεψιόν, θα καθοδηγεί σύντομες περιηγήσεις στους ιστορικούς χώρους για επισκέπτες και μαθητές, θα ανταποκρίνεται σε κλήσεις κινδύνου και θα παρέχει τις πρώτες βοήθειες.

«Είναι ο τέλειος υποψήφιος για τη θέση αυτή και αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την ομάδα, καθώς είναι καθηγητής ιστορίας, καθώς και με αυτό το ενδιαφέρον υπόβαθρο ως πρώην πρόεδρος της Ισλανδίας», δήλωσε ο Einar Saemundsen, διευθυντής του πάρκου, σε ηλεκτρονική απάντηση σε ερωτήσεις. «Έκανε αίτηση για τη θέση όπως όλοι οι άλλοι εποχικοί φύλακες του πάρκου».

Είναι σύνηθες στις σκανδιναβικές χώρες -που είναι γνωστές για τις ισότιμες κοινωνίες τους- οι πολιτικοί να συμμετέχουν στην κοινοτική ζωή όπως κάθε απλός πολίτης. Στην Ισλανδία, οι άνθρωποι είναι επίσης πιο πιθανό να έχουν μια δεύτερη δουλειά, ή ακόμη και πολλαπλές, από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Το εθνικό πάρκο έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Ισλανδούς. Τα ψηλά του τείχη από μαύρο βασάλτη αποτέλεσαν το σκηνικό για τις συγκεντρώσεις των Βίκινγκς που ξεκίνησαν γύρω στο 930, ενώ οι λεγόμενες πεδιάδες συνελεύσεων αντιπροσωπεύουν τις απαρχές του κοινοβουλίου της χώρας, του Althingi. Περίπου 700.000 άνθρωποι την επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Πιο πρόσφατα, οι οπαδοί της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones μπορεί να αναγνωρίσουν τις γραφικές τοποθεσίες γυρισμάτων στο Thingvellir, όπου οι καταρράκτες στίβουν το βραχώδες ηφαιστειακό τοπίο με την αραιή βλάστηση που αποτελείται κυρίως από μικρούς, ανθεκτικούς θάμνους και βρύα.

Ο πρώην πρόεδρος Johannesson, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει την εποχική του θέση, εργάζεται περιστασιακά στο πάρκο μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Ο Saemundsen, διευθυντής του πάρκου, δήλωσε ότι αυτό συμβαίνει επειδή η προηγούμενη θέση του ως προέδρου και η τρέχουσα καθηγητική του θέση στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας σημαίνουν ότι «προφανώς έχει πολλούς άλλους επίσημους ρόλους στη ζωή του».