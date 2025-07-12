Στο μικροσκόπιο των εποπτικών αρχών οι ενισχύσεις στα βιολογικά προϊόντα - Αποσύρουν αιτήσεις μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι

Οι κρατικές αρχές ξεκινούν μπαράζ ελέγχων στις αιτήσεις για οικονομική ενισχύση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουν υπάρχουν αριθμοί που δημιουργούν υποψίες για εικονικές δηλώσεις.

Αναλυτικότερα, όπως μεταδόθηκε στο δελτίο του MEGA το Σάββατο (12/7), οι έλεγχοι αναμένεται να ξεκινήσουν από στους μελισσοπαραγωγούς. Συγκεκριμένα έχουν εντοπιστεί πολλοί νέοι παραγωγοί που δηλώνουν 200-300 κυψέλες. Ωστόσο άνθρωποι του χώρου υποστηρίζουν πώς πρόκειται για μεγάλο αριθμό κυψελών, για να κάποιον που είναι καινούριος στο χώρο, καθώς θα δικαιούνταν επιδότηση 5.000 έως 8.500 ευρώ.

Επιπλέον «καμπανάκι» σήμαναν στις εποπτικές οι αιτήσεις για ενισχύσεις στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Συγκεκριμένα προβλέπονταν ενισχύσεις 18 εκατ. ευρώ, ωστόσο οι αιτούμενες ενισχύσεις έφτασαν τα 166 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά την κτηνοτροφία, οι αιτούμενες ενισχύσεις για τα βιολογικά προϊόντα έφτασαν τα 136 εκατ., ενώ το μπάτζετ κυμαίνεται στα 115 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία για την παραγωγή βιολογικού μενού. Από τους 142 τόνους βιολογικού μενού που παράγει η χώρα σε ετήσια βάση, το εύρος εκτινάχθηκε στα στους 1.371, ήτοι αύξηση 865,5%, μέσα σε μόλις έναν χρόνο!

Ως εκ τούτου, ενισχύονται οι υποψίες για εικονικές αιτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αρκετές αιτήσεις που αποσύρονται από γεωργούς και κτηνοτρόφους, στον απόηχο των αυξημένων κρατικών ελέγχων που έχουν προκύψει λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.