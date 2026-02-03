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Λος Άντζελες: Διπλή διάκριση για την ταινία του Αυγερόπουλου «Η ύβρις της ανθρωπότητας»
Magazino
16:01 - 03 Φεβ 2026

Λος Άντζελες: Διπλή διάκριση για την ταινία του Αυγερόπουλου «Η ύβρις της ανθρωπότητας»

Reporter.gr Newsroom
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Το Mankind’s Folly του Γιώργου Αυγερόπουλου, απέσπασε δύο σημαντικά βραβεία στο LAGFF-doc, το νέο, αυτόνομο τμήμα αφιερωμένο αποκλειστικά στο ντοκιμαντέρ του Los Angeles Greek Film Festival, το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τις 30 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου, στο Λος Άντζελες.

Η ταινία τιμήθηκε με το Greek Cinema Award for Social Justice, το οποίο απονέμεται με την υποστήριξη του Loyola Marymount University (LMU), για την κοινωνική και πολιτική της ματιά, καθώς και με το Audience Orpheus Award, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά απήχησή της στο κοινό του φεστιβάλ.

Η διπλή αυτή διάκριση κατατάσσει το Mankind’s Folly ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές ταινίες της φετινής διοργάνωσης του LAGFF-doc, αναδεικνύοντας τόσο τη θεματική της δύναμη όσο και τη συναισθηματική της επίδραση στους θεατές.

Η ταινία ακολουθεί δύο ανθρώπους εκατέρωθεν του Βερίγγειου Πορθμού — τη Μάρθα στην Αλάσκα και τον Νικίτα στη Σιβηρία — καταγράφοντας τις δραματικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης στην «κορυφή του κόσμου»: το λιώσιμο του πέρμαφροστ, την κατάρρευση των οικοσυστημάτων και την ταχύτατη επέκταση της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων. Μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες, το Mankind’s Folly συνθέτει ένα βαθιά ανθρώπινο και πολιτικό ντοκουμέντο, θέτοντας το ερώτημα αν η ανθρωπότητα έχει ήδη διαβεί μια κρίσιμη γραμμή χωρίς επιστροφή.

«Οι διακρίσεις αυτές βοηθούν στη διάδοση του μηνύματος της ταινίας και επαναφέρουν στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου το πιο κρίσιμο ζήτημα της εποχής μας — την κλιματική κρίση», δήλωσε ο Γιώργος Αυγερόπουλος κατά την παραλαβή των βραβείων, τα οποία αφιέρωσε στις νέες γενιές, τονίζοντας ότι «αξίζουν να ζήσουν σε έναν βιώσιμο πλανήτη και θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους μάχες γι’ αυτό».

Το Mankind’s Folly έχει ήδη τιμηθεί με το Ειδικό Έπαινο της Κριτικής Επιτροπής στο Prix Europa 2025 στο Βερολίνο, ενώ από τις 15 Ιανουαρίου προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες της Ελλάδας, διανύοντας πλέον την τέταρτη εβδομάδα προβολών.

Με τη δημιουργία του LAGFF-doc, το Los Angeles Greek Film Festival — που συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας και έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 800 τίτλους και 700 δημιουργούς — εγκαινιάζει έναν νέο, δυναμικό χώρο για το ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και την Κύπρο, ενισχύοντας την παρουσία του στη διεθνή αγορά και τον δημόσιο διάλογο γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας.

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