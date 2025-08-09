Ερντογάν σε Αμπάς: «Απολύτως απαράδεκτη» η απόφαση του Ισραήλ για στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας

Η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας χαρακτηρίστηκε «απολύτως απαράδεκτη» από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, το Σάββατο (9/8).

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, όπως ενημέρωσε η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκίας. Ο Ερντογάν επανέλαβε τη δέσμευση της Τουρκίας να συνεχίσει να στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό.

Παράλληλα, χαρακτήρισε πολύτιμες τις δηλώσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας και του Καναδά σχετικά με την πιθανή αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, επισημαίνοντας την αυξανόμενη δυτική κριτική προς το Ισραήλ.

Τέλος, ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.