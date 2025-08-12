Ο «άλλος δρόμος» της Ισπανίας: Γιατί δεν φοβάται να πάει κόντρα στον Τραμπ

Η προσέγγιση της Ισπανίας στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική, διαφοροποιείται σε σχέση με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις και τροφοδοτεί εντάσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η ισπανική κυβέρνηση πρόσφατα αποκήρυξε τις αγορές αεροσκαφών των ΗΠΑ και αντιστάθηκε στις έντονες πιέσεις να δεσμευτεί στον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες 5%, ενώ παράλληλα επιδίωξε στενότερους οικονομικούς δεσμούς με την Κίνα.

Συνολικά, οι αναλυτές λένε ότι η Ισπανία έχει γίνει ένα σπάνιο παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας που είναι πρόθυμη να προκαλέσει την οργή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απειλεί με μια σκληρή εμπορική συμφωνία για την Ισπανία, η χώρα του νότου της Ευρώπης δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει ουσιαστικές συνέπειες.

«Η Ισπανία είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση στην Ευρώπη επειδή είναι στην πραγματικότητα η μόνη χώρα που ανταγωνίζεται ανοιχτά τον Τραμπ, ενώ όλοι προσπαθούν να κρατήσουν το κεφάλι τους χαμηλά ως επί το πλείστον», δήλωσε στο CNBC μέσω βιντεοκλήσης ο Φεντερίκο Σάντι, ανώτερος αναλυτής που επικεντρώνεται στη νότια Ευρώπη στο Eurasia Group.

Αυτό που είναι ιδιαίτερο για την Ισπανία, είπε ο Σάντι, ήταν η «ξεχωριστή αδυναμία» της αριστερής κυβέρνησης συνασπισμού της μειοψηφίας της χώρας, η οποία έχει εμπλακεί σε μια σειρά από σκάνδαλα και έρευνες για διαφθορά.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ηγείται της χώρας από το 2018, απέρριψε τις εκκλήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης για παραίτηση. Ο ηγέτης του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος δήλωσε αντ' αυτού ότι σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή το 2027.

Η ευκαιρία να επικεντρωθεί σε μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως η άμυνα, δήλωσε ο Σάντι του Eurasia Group, θα μπορούσε να βοηθήσει τον Σάντσες να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τα δικά του εσωτερικά προβλήματα.

«Η Ισπανία, σε γενικές γραμμές, έχει γλιτώσει με την αρκετά ειλικρινή κριτική της προς τον Τραμπ για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, βρίσκεται στην ΕΕ. Έτσι, σε αντίθεση με τις χώρες της Νότιας Αφρικής ή της Βραζιλίας που αντιμετώπισαν μια πολύ άμεση αντίδραση από τον Τραμπ με τη μορφή υψηλότερων δασμών, είναι κάπως προστατευμένες από αυτό», είπε ο Σάντι.

«Και το άλλο σημείο που πιστεύω ότι λειτουργεί προς όφελος του Σάντσες είναι ότι ο Τραμπ απλώς δεν φαίνεται να ανησυχεί ή να γνωρίζει τόσο πολύ την Ισπανία ως χώρα. Θέλω να πω, τη γνωρίζει, αλλά δεν είναι πραγματικά στο ραντάρ του», πρόσθεσε.

Το ξέσπασμα του Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν εξετάζει πλέον την αγορά αμερικανικής κατασκευής F-35, προτιμώντας αντ' αυτού να αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο μαχητικών αεροσκαφών της με ευρωπαϊκά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η απόφαση να αγνοήσει τα μαχητικά αεροσκάφη της Lockheed Martin ήρθε μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι ήταν «τρομερό» το γεγονός ότι η Μαδρίτη δεν θα δεσμευτεί για τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2035.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε επίσης να κάνει την Ισπανία να πληρώσει «διπλάσια» για το εμπόριο. Ωστόσο, οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν έκτοτε υπογράψει μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο που σημαίνει ότι το μπλοκ των 27 κρατών θα αντιμετωπίσει δασμούς 15% σε προϊόντα της ΕΕ προς τις ΗΠΑ. Η ΕΕ διαπραγματεύεται συλλογικά τις εμπορικές συμφωνίες, πράγμα που σημαίνει ότι η Ισπανία επωφελείται από τη συλλογική συμφωνία που επιτεύχθηκε από τις Βρυξέλλες.

Σε έντονη αντίθεση, η Ελβετία, η οποία δεν είναι μέλος της ΕΕ, έχει πληγεί σοβαρά από έναν δασμολογικό συντελεστή 39% των ΗΠΑ σε βασικά προϊόντα εξαγωγής.

Ο Ιγνάσιο Μολίνα, ανώτερος συνεργάτης στο Βασιλικό Ινστιτούτο Elcano, ένα think tank στη Μαδρίτη, δήλωσε ότι η γεωγραφική απόσταση της Ισπανίας από τη Ρωσία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής της πολιτικής που εκτείνονται μέχρι τον τελευταίο της πόλεμο το 1898, ο οποίος ήταν εναντίον των ΗΠΑ, σημαίνουν ότι η Μαδρίτη θεωρεί τη σχέση της με την Ουάσιγκτον «λιγότερο ζωτικής σημασίας» από ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Ο Μολίνα τόνισε ότι οι σχέσεις Ισπανίας-ΗΠΑ περιπλέκονται περαιτέρω από το γεγονός ότι η ισπανική κυβέρνηση είναι η «πιο ιδεολογικά αριστερή» σε όλη την Ευρώπη.

Φιλική προς την Κίνα

Ένα διπλωματικό ρήγμα μεταξύ Ισπανίας και ΗΠΑ έχει επίσης επιδεινωθεί από την επιδίωξη της Μαδρίτης για στενότερους οικονομικούς δεσμούς με το Πεκίνο.

Τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ασκήσει πρόσφατα κριτική στην απόφαση του Σάντσεθ να αναθέσει μια σύμβαση πολλών εκατομμυρίων ευρώ στον κινεζικό τεχνολογικό γίγαντα Huawei για τη χρήση της τεχνολογίας υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Η Κριστίνα Κάους, ανώτερη συνεργάτιδα στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ των ΗΠΑ και εκπρόσωπος του think tank στη Μαδρίτη, δήλωσε ότι οι βαθύτεροι δεσμοί της Ισπανίας με την Κίνα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ και σε μέρη της Ευρώπης.

Αντιστεκόμενη στην αγοραστική πίεση των ΗΠΑ για την άμυνα, η Κάους δήλωσε στο CNBC ότι η Ισπανία έχει επιδείξει την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να αναπτύξει ανεξάρτητα στρατιωτικές δυνατότητες και βιομηχανική ικανότητα.

Ακόμα και με την κάλυψη της ΕΕ, ωστόσο, η Κάους εκτιμά ότι η προσέγγιση πιθανότατα δεν θα είναι χωρίς κινδύνους.

«Η Ισπανία δίνει φωνή σε ανησυχίες που συμμερίζονται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, και άλλοι σύμμαχοι της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ. Δείχνει ηγεσία, αλλά είναι επίσης ένα μεγάλο ρίσκο που θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ στον Σάντσες προσωπικά, στην Ισπανία και στην Ευρώπη», πρόσθεσε.