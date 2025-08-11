ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τεχνητή Νοημοσύνη και Εργασία: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επαγγελμάτων
Τεχνολογία
22:55 - 11 Αυγ 2025

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εργασία: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επαγγελμάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) αλλάζει ριζικά το επαγγελματικό τοπίο, προσφέροντας νέα εργαλεία, ευκαιρίες και προοπτικές σε πληθώρα κλάδων. Αντί να αντικαθιστά τον άνθρωπο, η ΤΝ λειτουργεί ως «έξυπνος» σύμμαχος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και ενισχύοντας τη δημιουργικότητα.

Ένας από τους βασικούς τομείς που επωφελούνται είναι η υγεία. Οι γιατροί και οι ερευνητές χρησιμοποιούν την ΤΝ για να αναλύουν τεράστιες ποσότητες ιατρικών δεδομένων, να διαγνώσουν ασθένειες με μεγαλύτερη ακρίβεια και να δημιουργούν εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα. Η ΤΝ δεν αντικαθιστά τον ιατρικό επαγγελματία, αλλά τον ενισχύει, μειώνοντας τα λάθη και βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών.

Στον τομέα των οικονομικών και της λογιστικής, η ΤΝ επιτρέπει την αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών, όπως η καταγραφή συναλλαγών ή η πρόβλεψη οικονομικών τάσεων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να επικεντρωθούν σε πιο στρατηγικά καθήκοντα, όπως η παροχή συμβουλών ή η διαχείριση κινδύνου.

Στη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης, η ΤΝ χρησιμοποιείται για τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών. Εφαρμογές όπως η αυτόματη δημιουργία περιλήψεων, η ανάλυση συναισθήματος ή ακόμη και η παραγωγή ειδήσεων με βάση δεδομένα, επιτρέπουν στους δημοσιογράφους να εξοικονομήσουν χρόνο και να επικεντρωθούν στην ερευνητική δημοσιογραφία.

Η εκπαίδευση είναι επίσης ένας τομέας που μεταμορφώνεται. Με τη βοήθεια της ΤΝ, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένα μαθήματα, να αναλύουν τις επιδόσεις των μαθητών και να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες κάθε ατόμου. Παράλληλα, αναδύονται νέοι ρόλοι, όπως οι ειδικοί στη σχεδίαση εκπαιδευτικού περιεχομένου με χρήση ΤΝ.

Τέλος, οι δημιουργικοί επαγγελματίες, όπως γραφίστες, μουσικοί και συγγραφείς, χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΝ για να εμπνευστούν, να δημιουργήσουν προσχέδια ή ακόμα και να πειραματιστούν με νέα καλλιτεχνικά μέσα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Απορρίπτει την επιβολή δασμών στον εισαγόμενο χρυσό
Εμπορεύματα

Τραμπ: Απορρίπτει την επιβολή δασμών στον εισαγόμενο χρυσό

Νέα αναστολή 90 ημερών για τους αμερικανικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα
Ειδήσεις

Νέα αναστολή 90 ημερών για τους αμερικανικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου
Πολιτική

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Τεχνητή Νοημοσύνη: Δύο Έλληνες μηχανικοί μπαίνουν στο μεγάλο κύμα και εξηγούν τι... έρχεται
Τεχνολογία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Δύο Έλληνες μηχανικοί μπαίνουν στο μεγάλο κύμα και εξηγούν τι... έρχεται

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος
Ειδήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος

Το «γκουκλάρισμα» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης - Οι μεγάλες αλλαγές
Τεχνολογία

Το «γκουκλάρισμα» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης - Οι μεγάλες αλλαγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ