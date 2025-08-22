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Γαλλία και Τουρκία επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία
Ειδήσεις
15:41 - 22 Αυγ 2025

Γαλλία και Τουρκία επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Τουρκία και Γαλλία συμφώνησαν στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Ραντεβού Ερντογάν - Μακρόν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.    

Σύμφωνα με μετάδοση της DW, Γαλλία και Τουρκία βάζουν στην άκρη τις παλιές διαφορές τους και εμφανίζονται να συμφωνούν σε πολλά τρέχοντα θέματα, όπως το Ουκρανικό και η τραγωδία στη Γάζα, ενώ προσβλέπουν σε στενή συνεργασία σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα εκείνον της αμυντικής βιομηχανίας. Σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε τον Μακρόν «αξιότιμο φίλο του» και δήλωσε ότι οι δυο τους συμφώνησαν να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών τους.

«Ο αγαπητός μου φίλος Μακρόν και εγώ συμφωνήσαμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας», είπε ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συζήτηση θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τα δύο έθνη. «Η Τουρκία» είπε ο πρόεδρος Ερντογάν «αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Γαλλία και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την προώθηση των σχέσεων σε πολλούς τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία».

Ρόλος της Τουρκίας στο Ουκρανικό

Για το πλέον επίκαιρο θέμα αυτή τη στιγμή, το Ουκρανικό, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε στον πρόεδρο Μακρόν ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας με μια δίκαιη ειρήνη συνεχίζονται, και ότι η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον. Δήλωσε δε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει όλες τις προσπάθειες στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η Γάζα στην κορυφή της ατζέντας

Για τη Γάζα τόνισε ότι η Τουρκία προσπαθεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός, σε μια περιοχή που βιώνει μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, και ότι είναι απαραίτητο να χαλιναγωγηθεί η απερισκεψία του Ισραήλ, το οποίο έχει επιταχύνει τα σχέδιά του να καταλάβει τη Γάζα. Μάλιστα είπε ότι «Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνάντησής μας». Η Γαλλία, ως γνωστόν, αναγνωρίζει την Παλαιστίνη και υποστηρίζει τη λύση των δυο κρατών, άρα σε αυτό το θέμα οι δυο πρόεδροι είχαν ταυτόσημες απόψεις.

Η επικοινωνία τους πάντως φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, και μάλιστα συμφώνησαν να συζητήσουν περαιτέρω τα ζητήματα λεπτομερώς στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 18:57
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