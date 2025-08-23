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Ρωσία: Νέα εδαφική προέλαση στο Ντονέτσκ - Κατάληψη δύο χωριών
Ειδήσεις
15:28 - 23 Αυγ 2025

Ρωσία: Νέα εδαφική προέλαση στο Ντονέτσκ - Κατάληψη δύο χωριών

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα εδαφικά κέρδη προχώρησε η Μόσχα, την ώρα που απομακρύνεται το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι, παρά τις διπλωματικές πιέσεις και τη «διορία» Τραμπ για λύση στη σύγκρουση.    

Πιο αναλυτικά, την κατάληψη δύο χωριών στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε το Σάββατο (23/8) το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, εντείνοντας τη στρατιωτική πίεση σε ένα από τα πιο θερμά μέτωπα του πολέμου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στο Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τις κοινότητες Σερέντνιε και Κλέμπαν-Μπικ. Η δεύτερη βρίσκεται στον δρόμο προς την Κοστιαντινίφκα, πόλη-κλειδί για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών δυνάμεων, ενώ μακροπρόθεσμα η Μόσχα έχει στρατηγικό στόχο την Κραματόρσκ, σημείο αναφοράς στο Ντονέτσκ.

Τους τελευταίους μήνες, ο ρωσικός στρατός σημειώνει αργά αλλά σταθερά εδαφικά κέρδη, εκμεταλλευόμενος τη σχετική έλλειψη σε άνδρες και στρατιωτικό υλικό από την πλευρά της Ουκρανίας.

Η κλιμάκωση στο πεδίο έρχεται τη στιγμή που φαίνεται να «παγώνει» και το διπλωματικό πεδίο. Οι ελπίδες για συνάντηση κορυφής μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι απομακρύνονται, παρά τις προσπάθειες τρίτων δυνάμεων, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι παρακωλύει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ προηγουμένως ο ίδιος ο Ουκρανός ηγέτης είχε ασκήσει δριμεία κριτική στη Μόσχα, κατηγορώντας την ότι σαμποτάρει κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανέλθει στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής μέσω πρωτοβουλιών για την Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι δίνει προθεσμία δύο εβδομάδων πριν λάβει οριστικές αποφάσεις για τη στάση του στο θέμα της σύγκρουσης. Ο Τραμπ έχει τονίσει πως επιθυμεί «γρήγορο τέλος» στον πόλεμο και έχει αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα το τελευταίο διάστημα.

Σήμερα, η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, με την εξέλιξη της σύγκρουσης να εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις διπλωματικές ισορροπίες και την αντοχή των δύο πλευρών, τόσο στο μέτωπο όσο και στην οικονομική και κοινωνική «κόπωση».

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