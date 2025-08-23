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Μάξγουελ: Δεν υπάρχει λίστα πελατών του Έπσταϊν – Ο Τραμπ δεν έχει καμία εμπλοκή
Ειδήσεις
17:18 - 23 Αυγ 2025

Μάξγουελ: Δεν υπάρχει λίστα πελατών του Έπσταϊν – Ο Τραμπ δεν έχει καμία εμπλοκή

Reporter.gr Newsroom
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Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ, πρώην συνεργάτιδα του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα και αυτόχειρα Τζέφρι Έπσταϊν, φέρεται να δήλωσε σε αμερικανικές αρχές πως  η διαβόητη «λίστα πελατών» με υψηλά πρόσωπα που συνδέονται με το κύκλωμα του Έπσταϊν δεν υπάρχει. Έτσι, αν και η Μάξγουελ δεν «έκαψε» κανέναν στη διαβόητη συνέντευξή της με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, άνοιξε έναν νέο κύκλο ερωτημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση Τραμπ για διαφάνεια γύρω από την υπόθεση, η Μάξγουελ φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά από τον Ντόναλντ Τραμπ ή τον Μπιλ Κλίντον, ενώ χαρακτήρισε «αδιανόητες» τις κατηγορίες για εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου με ανήλικα κορίτσια.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τον Ιούλιο, η Μάξγουελ ζήτησε χάρη από τον Τραμπ, κάτι που μέχρι στιγμής έχει απορριφθεί από τον Λευκό Οίκο. Η ίδια εκτίει ποινή 20 ετών για εμπλοκή σε δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας την αναίρεση της καταδίκης της. Ο δικηγόρος της έχει δηλώσει ότι θα ήταν θετικός σε μια ενδεχόμενη προεδρική χάρη.

Η κυβέρνηση Τραμπ, από τη μεριά της, έδωσε στη δημοσιότητα, την Παρασκευή (22/8), τα πρακτικά της πολύωρης συνέντευξης της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από εβδομάδες αμφιταλαντεύσεων και υποσχέσεων που ανακλήθηκαν.

Μετά τη συνάντησή της με τον Τοντ Μπλανς – αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα και πρώην προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ – η Μάξγουελ μεταφέρθηκε σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Τέξας, χωρίς να έχουν δοθεί εξηγήσεις για τη μεταγωγή της.

Τι είπε η Μάξγουελ

Στην συνέντευξή της, η Μάξγουελ ανέφερε πως, παρόλο που ο Τραμπ και ο Έπσταϊν φαίνονταν να έχουν κοινωνικές σχέσεις, δεν υπήρξαν ποτέ ιδιαίτερα στενοί φίλοι. Επίσης, υποστήριξε πως ουδέποτε είδε τον Τραμπ να συμπεριφέρεται ανάρμοστα και αρνήθηκε την ύπαρξη οποιασδήποτε «λίστας πελατών» με διάσημα πρόσωπα, απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς ως θεωρίες συνωμοσίας.

Η αναφορά σε γνωστά ονόματα - όπως το ζεύγος Κλίντον και οι Μπιλ Γκέιτς, Έλον Μασκ, Κέβιν Σπέισι και πρίγκιπας Άντριου - αποτέλεσε επί χρόνια αντικείμενο δημόσιων εικασιών, ωστόσο η Μάξγουελ υποστήριξε πως δεν υπάρχει τέτοια λίστα και αρνήθηκε ότι υπήρξε σύνδεσμος μεταξύ των προσώπων αυτών και του Έπσταϊν. Ακόμη, διέψευσε ότι ο Επσταϊν την πλήρωνε για να στρατολογεί νεαρά κορίτσια και προσπάθησε να αποδυναμώσει τις καταγγελίες πως στρατολόγησε θύματα από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ.

Οι έπαινοι για τον Τραμπ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές της στον Ντόναλντ Τραμπ. Η Μάξγουελ χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο «κύριο σε όλες τις περιπτώσεις» και μίλησε με θαυμασμό για την πολιτική του επιτυχία.

«Πάντα τον συμπαθούσα και τον θαυμάζω για το κατόρθωμα του να εκλεγεί πρόεδρος», είπε χαρακτηριστικά. Δεν παρέλειψε, δε, να τον αποκαλέσει «έναν από τους σπουδαιότερους επιχειρηματίες όλων των εποχών».

Οι αναφορές αυτές, σε συνδυασμό με τη μεταφορά της Μάξγουελ σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας –κάτι που θεωρητικά δεν θα δικαιούταν– ενίσχυσαν τις εικασίες ότι επιδιώκει ευνοϊκή μεταχείριση ή ακόμη και χάρη.

Η αυτοκτονία που δεν ήταν... αυτοκτονία

Αν και δεν αποκάλυψε τίποτα για τις δραστηριότητες του Επσταϊν, η Μάξγουελ άνοιξε νέο κύκλο ερωτημάτων για τον θάνατό του.

«Δεν πιστεύω ότι αυτοκτόνησε», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να πρόκειται για επίθεση εντός φυλακής και καθιστώντας σαφές ότι συντάσσεται με όσους θεωρούν πως ο Λευκός Οίκος φυλάει «σκελετούς» στα συρτάρια του σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του χρηματιστή το 2019 μέσα στο κελί του.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να πιέζεται

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ήρθε σε ρήξη με τον Έπσταϊν το 2004. Κατηγόρησε, μάλιστα, τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι χρησιμοποιούν την υπόθεση για να αποσπάσουν την προσοχή από αυτό που θεωρεί ως νίκες της κυβέρνησής του.

Ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει πιέσεις και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις έρευνες για τον Έπσταϊν. Βέβαια, παρότι αρκετά στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ - συμπεριλαμβανομένων του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και του αναπληρωτή διευθυντή Νταν Μπονγκίνο - στο παρελθόν αναπαρήγαγαν τέτοιους ισχυρισμούς, αρκετοί έχουν πλέον ανασκευάσει και αποφεύγουν να αναφερθούν στο ζήτημα.

Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση γύρω από τα «αρχεία Επσταϊν» παραμένει πολιτικά εκρηκτική, ενώ ένα μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινής γνώμης συνεχίζει να θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν λέει όλη την αλήθεια και η στάση της Μάξγουελ δύσκολα θα πείσει για το αντίθετο.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/08/2025 - 21:34
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