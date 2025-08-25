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Τουρκία: Στρέφεται σε εγχώριους επενδυτές για το λιμάνι της Σμύρνης μετά την αποτυχία της συμφωνίας με την AD Ports
Ειδήσεις
18:00 - 25 Αυγ 2025

Τουρκία: Στρέφεται σε εγχώριους επενδυτές για το λιμάνι της Σμύρνης μετά την αποτυχία της συμφωνίας με την AD Ports

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία αναζητά πλέον εγχώριους επενδυτές για τη διαχείριση του λιμανιού της Σμύρνης, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με την AD Ports Group των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων πριν από έξι μήνες, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο, ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου, δήλωσε: «Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με κάποιους Τούρκους επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδέχεται να συνεργάζονται και με ξένους εταίρους, για τη λειτουργία του λιμανιού Αλσαντζάκ στη Σμύρνη. Εξετάζουμε τόσο την επένδυση όσο και τη λειτουργία του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», προσθέτοντας πως δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν.

Το λιμάνι Αλσαντζάκ, που βρίσκεται στο κέντρο της Σμύρνης, έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί περίπου 4.000 πλοία ετησίως και να διαχειρίζεται το ισοδύναμο 1,2 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων (TEU), σύμφωνα με την TCDD, την εθνική σιδηροδρομική αρχή της Τουρκίας, η οποία έχει και την ευθύνη λειτουργίας του.

Η Τουρκία είχε προηγουμένως ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του λιμανιού στην AD Ports Group, που ελέγχεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι (ADQ). Οι συζητήσεις εντάσσονταν στο πλαίσιο της συμφωνίας επενδύσεων ύψους 51 δισ. δολαρίων που είχε υπογράψει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τα ΗΑΕ το 2023. Ωστόσο, λίγες από αυτές τις συμφωνίες έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Το λιμάνι της Σμύρνης ανήκει στο τουρκικό κρατικό επενδυτικό ταμείο από το 2017 και εξακολουθεί να λειτουργεί από την TCDD. Η ιδιωτικοποίησή του είχε αρχικά προγραμματιστεί ήδη από το 2004, με διαγωνισμό που προκηρύχθηκε το 2007. Τότε, κοινοπραξία στην οποία συμμετείχαν η Hutchison Port Holdings και η τουρκική Global Yatirim Holding υπέβαλε τη υψηλότερη προσφορά ύψους 1,28 δισ. δολαρίων, αλλά η συμφωνία ακυρώθηκε από δικαστική απόφαση και οι επενδυτές αποχώρησαν.

Ο Ουραλόγλου δήλωσε επίσης πως η τουρκική κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδια για την ανάπτυξη του λιμανιού Τσανταρλί, το οποίο βρίσκεται περίπου 40 ναυτικά μίλια βόρεια της Σμύρνης, με στόχο την ενσωμάτωσή του με γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ναυπηγεία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση των λιμενικών υποδομών της χώρας.

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