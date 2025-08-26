Eurobank: Στα €19,3 η νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ – Θετικός καταλύτης τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου

Η Eurobank Equities θεωρεί ότι τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου του ΟΠΑΠ θα λειτουργήσουν ως θετικός καταλύτης, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο της μετοχής από τα 18,1 ευρώ στα 19,3 ευρώ και διατηρώντας σύσταση «hold».

Όπως εκτιμά, αν και τα στοιχεία του β΄ τριμήνου δεν αναμένονται εντυπωσιακά (έσοδα/EBITDA EE +4% σε ετήσια βάση, DPS €0,65) και η διοίκηση ενδέχεται να αποφύγει αναβάθμιση της καθοδήγησης, τα σχόλια για τις προοπτικές του γ΄ τριμήνου πιθανόν να έχουν θετικό τόνο, με βάση τα τελευταία δεδομένα. Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες σειρές τζακπότ ρεκόρ έχουν οδηγήσει υψηλότερα τα GGR του Joker, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ξεπερνά τις προσδοκίες και να εμφανίζει δυναμική καλύτερη από το 2024.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank, αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για προσαρμοσμένο EBITDA ομίλου άνω των €840 εκατ. στο σύνολο του 2025 (+2% έναντι του 2024). Η μετοχή εκτιμάται ότι μπορεί να υπεραποδώσει βραχυπρόθεσμα, καθώς το 2025 διαγράφεται ως ακόμη μία ισχυρή χρονιά, χάρη κυρίως στον Joker και το ισχυρότερο στοίχημα. Ωστόσο, από το 2026 και μετά, καθώς το έκτακτο όφελος του Joker θα υποχωρεί, το επενδυτικό αφήγημα θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη δυναμική του αθλητικού στοιχήματος και την ψηφιακή επέκταση.

Η Eurobank αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για το EBITDA του 2025 κατά περίπου 4%, ενώ για το 2026-27 οι αναθεωρήσεις είναι πιο περιορισμένες (+3%), υποθέτοντας μερική ομαλοποίηση του Joker. Αντίστοιχα, οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονται κατά περίπου 6-7% στο χρονικό ορίζοντα των εκτιμήσεων.

Η νέα τιμή-στόχος (SOTP με παραχωρήσεις, WACC 7,3%) συνεπάγεται EV/EBITDA 2025 περίπου 8,6x, δηλαδή ένα μετριοπαθές premium σε σχέση με το ιστορικό. Παρά την ελκυστική μερισματική απόδοση κοντά στο 8%, η τράπεζα θεωρεί τη μετοχή πλήρως αποτιμημένη, εκτός αν χρησιμοποιηθούν υπερβολικά επιθετικές παραδοχές αποτίμησης.