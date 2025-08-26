ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank: Στα €19,3 η νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ – Θετικός καταλύτης τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10:31 - 26 Αυγ 2025

Eurobank: Στα €19,3 η νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ – Θετικός καταλύτης τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank Equities θεωρεί ότι τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου του ΟΠΑΠ θα λειτουργήσουν ως θετικός καταλύτης, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο της μετοχής από τα 18,1 ευρώ στα 19,3 ευρώ και διατηρώντας σύσταση «hold».

Όπως εκτιμά, αν και τα στοιχεία του β΄ τριμήνου δεν αναμένονται εντυπωσιακά (έσοδα/EBITDA EE +4% σε ετήσια βάση, DPS €0,65) και η διοίκηση ενδέχεται να αποφύγει αναβάθμιση της καθοδήγησης, τα σχόλια για τις προοπτικές του γ΄ τριμήνου πιθανόν να έχουν θετικό τόνο, με βάση τα τελευταία δεδομένα. Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες σειρές τζακπότ ρεκόρ έχουν οδηγήσει υψηλότερα τα GGR του Joker, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ξεπερνά τις προσδοκίες και να εμφανίζει δυναμική καλύτερη από το 2024.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank, αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για προσαρμοσμένο EBITDA ομίλου άνω των €840 εκατ. στο σύνολο του 2025 (+2% έναντι του 2024). Η μετοχή εκτιμάται ότι μπορεί να υπεραποδώσει βραχυπρόθεσμα, καθώς το 2025 διαγράφεται ως ακόμη μία ισχυρή χρονιά, χάρη κυρίως στον Joker και το ισχυρότερο στοίχημα. Ωστόσο, από το 2026 και μετά, καθώς το έκτακτο όφελος του Joker θα υποχωρεί, το επενδυτικό αφήγημα θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη δυναμική του αθλητικού στοιχήματος και την ψηφιακή επέκταση.

Η Eurobank αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για το EBITDA του 2025 κατά περίπου 4%, ενώ για το 2026-27 οι αναθεωρήσεις είναι πιο περιορισμένες (+3%), υποθέτοντας μερική ομαλοποίηση του Joker. Αντίστοιχα, οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονται κατά περίπου 6-7% στο χρονικό ορίζοντα των εκτιμήσεων.

Η νέα τιμή-στόχος (SOTP με παραχωρήσεις, WACC 7,3%) συνεπάγεται EV/EBITDA 2025 περίπου 8,6x, δηλαδή ένα μετριοπαθές premium σε σχέση με το ιστορικό. Παρά την ελκυστική μερισματική απόδοση κοντά στο 8%, η τράπεζα θεωρεί τη μετοχή πλήρως αποτιμημένη, εκτός αν χρησιμοποιηθούν υπερβολικά επιθετικές παραδοχές αποτίμησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς ανοίγει η δυνατότητα τετραήμερης δεκάωρης εργασίας για όλο το έτος;
Εργασιακά

Πώς ανοίγει η δυνατότητα τετραήμερης δεκάωρης εργασίας για όλο το έτος;

Πτώση στις ασιατικές αγορές εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς
Χρηματιστήρια

Πτώση στις ασιατικές αγορές εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Νέα εποχή για τη ΝΙΚΑΣ – Περνά επίσημα στον Όμιλο Υφαντής με πλήρη εξαγορά
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Νέα εποχή για τη ΝΙΚΑΣ – Περνά επίσημα στον Όμιλο Υφαντής με πλήρη εξαγορά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr αναδεικνύει τους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου εκτός γηπέδου
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr αναδεικνύει τους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου εκτός γηπέδου

Πάμε Στοίχημα Arcade Tournament αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn: Retro εμπειρία με κεφαλιές, σουτ, ψαλιδάκια και μοναδικά δώρα
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πάμε Στοίχημα Arcade Tournament αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn: Retro εμπειρία με κεφαλιές, σουτ, ψαλιδάκια και μοναδικά δώρα

Solidus: Σύσταση «Buy» για την Allwyn – Τιμή-στόχος έως τα €17 και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης
Αναλύσεις

Solidus: Σύσταση «Buy» για την Allwyn – Τιμή-στόχος έως τα €17 και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

BofA για Metlen: Τιμή-στόχος στα €52 – Γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα στο επίκεντρο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

BofA για Metlen: Τιμή-στόχος στα €52 – Γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
13/06/2026 - 12:07

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακές παρεμβάσεις για ταχύτερες συντάξεις και καλύτερη εξυπηρέτηση

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:48

Φωτιά σε δασική έκταση στον Σχίνο Λουτρακίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:35

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση-μαμούθ Warner Bros. Discovery και Paramount

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:18

Γιατί το Ιράν σφραγίζει σήραγγες και «παγιδεύει» το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:02

Μικροδάνεια: Πώς μία επαναστατική τραπεζική ιδέα έγινε «παγίδα»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:30

Σε τελική φάση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Βασικά σημεία και το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:10

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Επιχειρήσεις
13/06/2026 - 10:03

Fourlis: Από όμιλος αλυσίδων σε ενιαία πολυεθνική πλατφόρμα λιανικής

Ειδήσεις
13/06/2026 - 09:15

Πιο πλούσιος και από τους πιο πλούσιους ο Μασκ - Οι 5 επόμενοι αρθοίζουν την περιουσία του

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 08:09

Η SpaceX είναι πλέον η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, ξεπερνώντας την Tesla

Magazino
13/06/2026 - 07:10

Δήμος Πειραιά: Πρόγραμμα εκδηλώσεων «Ημέρες θάλασσας 2026»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 01:00

Λήξη συναγερμού για το Blue Star 2 - Ολοκληρώθηκε η έρευνα

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:25

ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 23:22

Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:20

ΗΠΑ: Δάνειο-μαμούθ 4 δισ. δολαρίων στην Πολωνία για εξοπλισμούς

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 23:10

Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:00

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 22:50

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

Magazino
12/06/2026 - 22:30

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 22:23

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:59

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:35

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 21:15

Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Υγεία
12/06/2026 - 21:00

Πώς η φτώχεια και η γειτονιά διαμορφώνουν τον παιδικό εγκέφαλο

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 20:55

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.

Πολιτική
12/06/2026 - 20:33

Ανδρουλάκης: «Η Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει προτεραιότητα» – Μετρό, πράσινο και ανάπλαση στο επίκεντρο

Οικονομία
12/06/2026 - 20:21

Πιερρακάκης: Κεφαλαιαγορά χωρίς ενιαία εποπτεία είναι σαν νομισματική ένωση χωρίς ΕΚΤ

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 20:04

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
12/06/2026 - 19:50

Πακιστάν: Ο Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοινώνει ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 19:31

ElvalHalcor: Διανέμει καθαρό μέρισμα 0,10466 ευρώ ανά μετοχή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ