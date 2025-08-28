Lotus: Σχέδιο περικοπής έως 550 θέσεων εργασίας στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης

Η βρετανική εταιρεία αυτοκινήτων Lotus ανακοίνωσε την Πέμπτη (28/8) ότι σχεδιάζει να μειώσει έως και 550 θέσεις εργασίας σε όλη την επιχείρησή της, λίγους μήνες μετά την άρνηση των φημών για το κλείσιμο ενός εργοστασίου στην ανατολική Αγγλία.

Η εταιρεία δήλωσε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης ακολούθησε μια αναθεώρηση των επιχειρηματικών της στόχων σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Σημειώνεται ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες σε όλο τον κόσμο έχουν αντιμετωπίσει εκτεταμένες αβεβαιότητες στον τομέα, καθώς οι ραγδαίες αλλαγές στις παγκόσμιες πολιτικές έχουν οδηγήσει τις εταιρείες σε δαπάνες δισεκατομμυρίων.

«Πιστεύουμε ότι (η πρόταση αναδιάρθρωσης) είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για την εταιρεία στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας», ανέφερε η Lotus.

Σύμφωνα με την πρόταση, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει την παγκόσμια ενοποίηση σε ολόκληρο τον όμιλο Lotus, ενώ παράλληλα θα διερευνήσει ευκαιρίες για τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού της μοντέλου, μεταξύ άλλων μέσω της κατασκευής από τρίτους.