Γερμανία: Πάνω από 3 εκατ. άνεργοι – Ρεκόρ δεκαετίας, αύξηση πληθωρισμού και «καμπανάκι» ύφεσης

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία ξεπέρασε, τον Αύγουστο, τα 3 εκατομμύρια άτομα, φτάνοντας συγκεκριμένα τα 3,03 εκατ., κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2015. Η αύξηση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση που επηρεάζει την απασχόληση στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ενώ την ίδια στιγμή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, που ανακοινώθηκαν σήμερα (29/8), είναι αποθαρρυντικά.

Σε μηνιαία βάση, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 46.000 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια βάση, ο αριθμός των ανέργων είναι αυξημένος κατά 153.000 άτομα. Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (BA).

Η πρόεδρος της υπηρεσίας, Άντρεα Νάλες, δήλωσε πως η αύξηση ήταν αναμενόμενη λόγω της εποχικότητας και των θερινών διακοπών, κάτι που παρατηρείται συνήθως τον Αύγουστο. Υπενθύμισε πως τελευταία φορά που οι άνεργοι ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια τον Αύγουστο ήταν το 2010, δηλαδή πριν από 15 χρόνια.

Η ίδια πρόσθεσε πως η αγορά εργασίας εξακολουθεί να πλήττεται από την παρατεταμένη οικονομική στασιμότητα των προηγούμενων ετών. Ενώ ορισμένοι τομείς – όπως η υγεία και η δημόσια διοίκηση – εξακολουθούν να εμφανίζουν αύξηση της απασχόλησης, άλλοι κλάδοι, όπως η μεταποίηση και η προσωρινή εργασία, συνεχίζουν να υποχωρούν.

Ο Ράινερ Ντούλγκερ, πρόεδρος της Ένωσης Εργοδοτών (BDA), χαρακτήρισε το φαινόμενο ως “δήλωση αποτυχίας”, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην έλλειψη μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε, η χώρα χρειάζεται επειγόντως ένα “φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων”, με έμφαση σε αλλαγές στη φορολογία και το κοινωνικό κράτος.

Η κυβέρνηση συνασπισμού, με επικεφαλής τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σχεδιάζει να υλοποιήσει μέσα στο φθινόπωρο σειρά μεταρρυθμίσεων για να τονώσει την οικονομία, έπειτα από μια αναιμική πορεία την άνοιξη.

Άνω του 2% ο πληθωρισμός

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα, Παρασκευή (29/8), η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία, ο πληθωρισμός «σκαρφάλωσε» στο 2,1%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις. Την ίδια στιγμή, ο βασικός πληθωρισμός της Γερμανίας, ο οποίος εξαιρεί τις διακυμάνσεις των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,7% τον Αύγουστο.